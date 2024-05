Seconda edizione del corso volontari "Intervento di Postvention d'emergenza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La Rete di Malachia, associazione di volontariato (odv) della rete di servizio di Cittadinanzattiva, organizza la seconda edizione del corso per la provincia di Treviso: “Intervento di postvention d'emergenza 2024". Partner scientifici del percorso sono l'Azienda sanitaria Ulss 2 della Marca trevigiana e il Tavolo provinciale per la Prevenzione dei gesti suicidari. Il corso è strutturato per una capienza massima di 50 persone. Verrà presentato in un prossimo incontro dedicato venerdì 24 maggio alle ore 15 a Conegliano Veneto (Centro Conferenze Ulss 2, Sala Monsignor Dal Col, viale Spallanzani 53). Le lezioni, che inizieranno il 23 settembre con termine l'11 novembre 2024, si svolgeranno sia presso il centro conferenze Ulss 2 della Marca trevigiana (Sala Monsignor Dal Col) che presso l'associazione "Lotta contro i Tumori - Renzo e Pia Fiorot” (odv) di San Fior. Saranno suddivise in tre pomeriggi. L'obiettivo di questa seconda edizione è quello di formare un team di persone, su base volontaria, di varie esperienze professionali che possano fornire "un servizio tempestivo e immediato, sia ai sopravvissuti alla morte di un familiare per cause violente (suicidi, omicidio, incidenti sul lavoro o automobilistico), sia alla comunità locale, al fine di promuovere una sana elaborazione degli eventi, attivando una cultura di accettazione e prevenzione del dolore e dei suoi effetti, spesso devastanti". Il corso è gratuito ed è riservato alle persone che vogliono diventare volontari in quest'area del sociale. Gli stessi volontari formati potranno attivare concretamente la loro esperienza con l’associazione La Rete di Malachia che già opera oggi con altre persone volontarie in provincia di Treviso. La Rete di Malachia è un'organizzazione di volontariato presieduta dal dottor Francesco Rocco, medico ospedaliero, già direttore del Distretto Sanitario Treviso Sud dell'Ulss, che con i suoi volontari ascolta e supporta famiglie e comunità nella gestione del dolore e delle sue conseguenze, persone sopravvissute alla perdita improvvisa di una persona cara deceduta per morte violenta (suicidio, omicidio stradale, infortuni sul lavoro e altre cause accidentali) oppure fortemente invalidata a causa degli stessi effetti. Questa sua consolidata ed apprezzata attività nel territorio della Marca trevigiana e alle zone immediatamente attigue, è svolta con collaborazioni specifiche con varie Istituzioni pubbliche territoriali, quali le Amministrazioni comunali, la Prefettura di Treviso, l'Azienda sanitaria, il mondo della scuola, le varie Forze di polizia, sicurezza e vigilanza, la Provincia di Treviso e altre diverse associazioni del volontariato che operano nella sussidiarietà sociale e sicurezza sanitaria. Per questo ha codificato la sua collaborazione specifica attraverso un "Protocollo con l'Azienda Sanitaria Ulss 2 Marca Trevigiana". La seconda edizione del corso che partirà il 23 settembre e si concluderà l'11 novembre 2024, riconosce ai corsisti sia l'accreditamento ECM per tutte le figure professionali che l'accreditamento al CROAS. Per maggiori informazioni si può contattare il punto di ascolto dell'associazione La Rete di Malachia(cellulare 338 4242 569) oppure interloquire tramite email:baem@libero.it La Rete di Malachia opera prevalentemente a titolo gratuito con i propri volontari formati. Con loro e attraverso varie altre collaborazioni, in una rete informale, attiva quando serve e in modo specifico altri professionisti, anche loro volontari, che sono di valido supporto alla domanda di solidarietà e sussidiarietà che viene richiesta per affrontare le diverse patologie. L’associazione, oltre al Protocollo di Collaborazione con Ulss 2, è in collegamento con diverse strutture che operano e collaborano con il Tavolo Provinciale per la Prevenzione della Geste Suicidarie. Nella sua operatività, anche per la sua specifica attenzione alla gestione del lutto e del dolore che esso accompagna, ha uno sportello informativo e di aiuto burocratico di prevenzione e attenzione operativa sulle cure palliative per la gestione del dolore (ai sensi della legge 38/2010 - testamento biologico o biotestamento). Per questa attività, affinché sia gestita nel modo migliore possibile per le persone e nel massimo rispetto delle disposizioni di legge, ha attivato una collaborazione con l’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana e con l’Associazione ANUSCA (Associazione Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe dei Comuni).