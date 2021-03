I Pescatori di Pace lanciano la bomba mediatica: «Covid, pronta una Norimberga 2»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il presidente dei Pescatori di Pace, Lorenzo Damiano, in odore di candidatura a sindaco di Conegliano, lancia la bomba mediatica: una nuova Norimberga, una Norimberga Due, che porterà a processo tutti coloro i quali da alcuni anni a questa parte hanno costruito il progetto diabolico che parte dal Coronavirus per arrivare alla distruzione completa delle società, dell’economia, della politica, delle individualità, della moralità e soprattutto della fede cristiana.

Coronavirus progetto diabolico

Spiega Damiano: «Questo progetto, per poche entità, è solo un gioco malefico “discusso a tavolino con un whiskey” del quale fanno parte la Cina, che complice questo terrorismo mediatico si sta comprando tutta l’Europa, coordinandosi molto bene con l’Oms, e molte istituzioni tecnologiche e commerciali potentissime di grandi lobby legate alla massoneria satanica più crudele mai esistita nella storia. Sono state loro nel passato e oggi le vere eminenze grigie nell’organizzare le dittature più pericolose dell’Europa e del mondo avvallandosi anche dell’aiuto di governi e uomini imposti, della propaganda, della censura, della paura. Il Coronavirus, ben studiato e calcolato, è servito e servirà ancora per mettere paura a miliardi di persone, poi manovrabili e vedrà come secondo passaggio il ricatto verso tutti i Paesi sovranisti che non si piegano alle politiche europeiste e globaliste della moneta. Ovviamente sempre in mano ai soliti giocatori seduti al tavolo verde».

Il processo

Damiano presenta quella che sarà la struttura precisa dell’organizzazione: «Abbiamo contattato professionisti, scienziati, istituzioni finanziarie escluse da questo progetto, case farmaceutiche snobbate, giudici pronti ad incominciare il più grande processo della storia nel nome della Verità e della Pace di tutti i popoli. La location scelta è un Paese dell’Est. Il processo sarà protetto da forze militari e dalle Giacche Bianche dei Pescatori di Pace. Tutti potranno partecipare a questo processo e noi abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: gli altri Paesi che vorranno unirsi per smascherare finalmente questo progetto di morte potranno farlo. Ed è già così che sta accadendo. A partire dall’India che ha già processato Bill Gates per la sua politica vaccinale che ha provocato centinaia di migliaia di malati e con la stiamo già chiudendo gli accordi».

Il fine sarà la pace

Infine la chiamata al popolo e il richiamo immancabile alla cultura cristiana: «Aveva ragione Trump, vincitore delle elezioni scandalosamente poi truccate con l’appoggio anche dell’Italia, a voler destituire le Nazioni Unite e ad abbandonare l’Oms, cassaforte e depositaria, a questo punto possiamo dirlo, di comprovati progetti volti a distruggere la popolazione. E’ tempo che il popolo ritorni a sperare, tutte le categorie lavorative devono essere pronte ad intervenire ed aiutarci perché questo inferno finisca e finalmente si scoprano i volti dei veri responsabili di tutto questo e che siano condannati prima che sia troppo tardi. E’ ora che ritorni al centro della nostra storia e della nostra cultura e della vita quotidiana la luce della Verità che per me –chiude – non è altro che Gesù. Occorre farlo affinchè veramente non accadano più dittature, perché questa, con restrizioni evidenti di libertà personale e individuale, con alla mano numeri di una pandemia gonfiata, l’ha detto il dottor Palù, presidente dell’AIFA, che la mortalità di questo coronavirus è dello 0,25, è veramente una dittatura. Viva le libertà, viva le democrazie, viva Cristo Risorto».