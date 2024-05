Doimo salotti srl, nominato il custode giudiziario

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Spett.le Redazione, inviamo istanza di nomina di custode giudiziario e pedissequo provvedimento di nomina del dott. Mario Conte emesso dal Tribunale di Treviso in data 22.04.2024 nella procedura esecutiva mobiliare 818/2022. La nomina del custode ricomprende tutte le quote pignorate delle società DOIMO SALOTTI S.R.L., NET SAS e TIME SRL, di proprietà della sig.ra Olieve Doimo. Per effetto del suddetto provvedimento, la partecipazione alle assemblee e il diritto di voto, anche in ordine alla approvazione del bilancio di esercizio ed all’eventuale esperimento dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore o all'eventuale nomina e revoca degli amministratori, spetteranno al custode designato in sede esecutiva. L'affidamento delle quote sociali al custode ha la sua ragion d'essere nell'esigenza di sottrarre al socio la possibilità di continuare a gestire dette quote esercitando i diritti e le facoltà in esse incorporati, e primi tra tutti i cd. diritti amministrativi (o corporativi) del socio, ivi compresi il diritto d'intervento e di voto in assemblea. Il conferimento al custode - chiamato a gestire la complessa posizione giuridica facente capo al titolare delle quote - del potere-dovere di intervenire in assemblea e di esprimervi il voto necessariamente implica che soltanto a lui sia riservata la legittimazione ad impugnare ex art. 2377 c.c. la deliberazione assembleare illegittima dalla quale abbia dissentito (o rispetto alla quale non abbia concorso), senza che sull'esercizio di tale potere-dovere possa interferire il socio, al quale la nomina del custode lo inibisce. Sul punto va ricordato, ancora, che l'omessa convocazione del custode delle quote sociali costituisce causa di annullabilità della delibera di approvazione del bilancio; altresì dovrà essere accolta la richiesta, avanzata dal custode, di essere autorizzato a consultare i libri sociali e ad esercitare gli altri poteri di controllo del socio, in presenza di elementi che facciano supporre la commissione di irregolarità nella gestione sociale, ed al fine di valutare l'opportunità di intraprendere ulteriori iniziative.