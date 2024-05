Dama: alla finale nazionale G.G.S. vince l’istituto di San Zenone con Baghiani, Frigo e Bonato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dal 17 al 19 maggio a Misano Adriatico (RN) si è svolta la 34^ finale nazionale dei G.G.S. (Giochi Giovanili Scolastici) di dama, organizzata della FID (Federazione Italiana Dama). Le regioni rappresentate con squadre scolastiche formate da 3 giocatori hanno giocato nelle specialità della Dama Italiana (il gioco tradizionale sulle 64 caselle) e della Dama Internazionale (il gioco su damiera a 100 caselle). Le squadre erano raggruppate in 4 differenti categorie: elementari, medie, superiori e superiori juniores. Dopo le finali regionali, sono state 4 le squadre trevigiane (tutte di San Zenone degli Ezzelini) che si sono qualificate per le finali nazionali e si sono ritrovate a rappresentare il proprio istituto. La finale nazionale GGS per le scuole medie specialità della dama internazionale, viene vinta dall'Istituto Comprensivo di San Zenone degli Ezzelini dalla squadra composta da Anisse Baghiani, Arianna Frigo, Elia Bonato (premiato come migliore giocatore delle medie), accompagnatore prof. Lucio Marcon. Al 2° posto si classifica la squadra di Reggio Calabria e al 3° posto la squadra di Genova. Per le scuole medie specialità dama italiana, l'Istituto Comprensivo di San Zenone degli Ezzelini si è classificata al 12° posto, la squadra delle elementari dama italiana si classifica 19°posto e l’altra squadra delle elementari dama internazionale sempre dell'Istituto Comprensivo di San Zenone degli Ezzelini si è classificata al 7° posto. Grande soddisfazione per il delegato provinciale FID Loris Scaggiante e per l’accompagnatore/istruttore FID il prof. Lucio Marcon per questi successi delle squadre trevigiane.