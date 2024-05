Dama: 3° Gara Junior delle 64 e 100 caselle

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è svolta sabato 4 maggio la 3^ “Gara Junior” promozionale di dama italiana (64 caselle) e dama internazionale (100 caselle, la dama usata per le competizioni all’estero), promossa dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Casier/Dosson, dal delegato provinciale FID (Federazione Italiana Dama) Loris Scaggiante e dal il circolo “Damasport Roncade”. La gara Junior svolta presso la parrocchia di Casier ha coinvolto 28 partecipanti divisi in 2 gruppi, uno di dama italiana formato da 17 giocatori e un gruppo di dama internazionale formato da 11 giocatori, principalmente bambini della scuola primaria di Casier e Dosson, diretti dall’arbitro regionale Gabriele Cappelletto, coadiuvato da Renato Cervellin. Sono state consegnate le coppe nella dama italiana al 1° class. Matteo Gomiero, 2° class. Riccardo Granello, 3° class. Mattia Stacchetti. Nella dama internazionale al 1° class. Edoardo Murador, 2° class. Mario Christian Cascino, 3°class. Pietro Sacilotto. Oltre alla medaglia, tutti i partecipanti hanno anche ricevuto la calamita/foto autografata del pluricampione trevigiano Gran Maestro Alessio Scaggiante per il centenario della fondazione della FID. Si ringrazia unitamente anche Don Roberto che ha messo a disposizione la tendostruttura dove si è giocato.