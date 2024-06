Dama Inglese: Alessandro Carraretto campione provinciale 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è svolto sabato 15 giugno il campionato provinciale nella specialità della dama inglese. Il campionato è stato organizzato dal circolo damistico A.S.D. “Damasport Roncade” e dal delegato provinciale della FID (Federazione Italiana Dama) Loris Scaggiante, presso la sede del circolo a Biancade (TV). Dopo 7 turni di gioco vince il titolo provinciale di dama inglese 2024 il preganziolese Alessandro Carraretto dell’A.S.D. “Damasport Roncade”, 2° Riccardo Carraretto , 3° Renato Cervellin, entrambi dell’A.S.D. “Damasport Roncade”. E’ stato Premiato anche Matteo Gomiero come miglior giocatore under 14. La dama inglese è stata introdotta dalla Federazione Italiana Dama come terza specialità di gioco a livello agonistico in Italia nel 2008, primeggiando tra gli sport da tavolo con alcuni titoli mondiali ottenuti dai nostri atleti in questa specialità. Nella foto Alessandro Carraretto con il presidente del circolo A.S.D. “Damasport Roncade”.