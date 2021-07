Durante il bike festival di Arezzo si pedala con i campioni!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ad Arezzo dal 18 al 25 luglio va in scena, con la collaborazione della Fondazione ArezzoIntour, il Bike Festival con “Rampichiana” e “Ardita” come eventi clou per i tanti appassionati in Italia della MTB e delle biciclette Vintage. La Rampichiana il 18 luglio sarà alla sua 16ma edizione ed è inserita nei circuiti nazionali Tour 3 Regioni Scott, Coppa Toscana, Italian 6 Races. L’Ardita, che si terrà invece domenica 25 luglio, si propone come una delle più importanti “ciclostoriche” d’Italia partendo da Piazza Grande, passando da Ponte a Buriano per giungere all’Alpe di Poti. CiclismoBNB il brand che propone pacchetti unici sviluppati sul territorio aretino, con percorsi adatti a tutte le tipologie preferite dai ciclisti, propone una “due giorni” al fianco di Silvia Parietti, Moreno Moser e Daniele Pontoni per migliorare le prestazioni degli appassionati nonché fare tesoro dei consigli e delle esperienze vissute nel mondo dei professionisti. Qui di seguito i loro profili: Silvia Parietti, professionista tra il 1999 e il 2009 ottiene il titolo nazionale in linea su strada nel 2005 e il terzo posto l'anno seguente. Vanta numerose presenze con la Nazionale, tra le quali cinque Campionati del Mondo, quattro Campionati Europei e numerose competizioni Internazionali. Moreno Moser, professionista tra il 2012 e il 2019. Vincitore più volte della Laigueglia e di Francoforte, è stato terzo ai campionati italiani per poi vincere il Giro di Polonia con due tappe e classifica generale. Unico italiano ad aver vinto le Strade Bianche nel 2013 è stato medaglia di bronzo ai campionati Europei a cronometro. Podi e piazzamenti di tappa al Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta. Daniele Pontoni è stato campione del mondo Elite nel 1997 è vincitore della Coppa del mondo 1994-1995 di specialità. Ha vinto inoltre due edizioni del Superprestige e sedici titoli nazionali Elite. Nel 1996 ha partecipato ai Giochi olimpici di Atlanta nella prova di cross country. Alex Kornfeind. Bike Manager Across Tuscany e ideatore della CBNB University. "Inserire all’interno del Bike Festival di Arezzo una proposta che possa permettere agli appassionati di pedalare e seguire i consigli di Parietti, Moser e Pontoni è un fattore che fa la differenza ed è un’opportunità per esaltare le peculiarità del territorio che ci ospita” I percorsi, nelle due uscite previste sul territorio aretino, si sommeranno ad un'offerta enogastronomica d'eccellenza sommata ad Arte e Cultura, che la città di Arezzo per altro facilmente raggiungibile vanta. Il calendario previsto è nei giorni appena precedenti l’Ardita offrendo quindi ai partecipanti la possibilità di iscriversi e partecipare ad una delle più affascinanti ciclostoriche d’Italia. Qui il link previsto: https://www.ciclismobnb.it/it/tour-ed-esperienze/bike-festival Per info: +39 0575907808 Rif. Elisabetta oppure scrivi a: booking@openworldtravel.it