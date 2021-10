Elezioni Conegliano, mai con candidati di Salvini e Meloni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Conegliano la coalizione che i giornali chiamano "...di Francesca Di Gaspero, espressione di Pd e Movimento 5 Stelle....." e in cui non eravamo coinvolti, non va al ballottaggio. Oggi a Conegliano gli Elettori si troveranno a scegliere tra un Sindaco espressione di Salvini&Meloni e un Sindaco supportato da liste civiche di centro e da Forza Italia. Ricostruire un centrosinistra "largo" che abbia come Stella Polare il riformismo e il socialismo liberale e libertario e non sia condizionato da populismi e da nostalgici è compito del dopo. Adesso il nostro auspicio è per una presenza massiccia al voto, ricordando che noi non stiamo mai dalla parte di candidati espressione di Meloni&Salvini.

Ottavio