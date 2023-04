Emmanuele Viviano (Fratelli d’Italia), assistente giudiziario in Procura di Treviso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

In vista delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del Sindaco di Treviso, scende in campo anche Emmanuele Viviano, assistente giudiziario in Procura di Treviso, che da diversi mesi conduce la protesta dei Lavoratori per la grave carenza di personale amministrativo che affligge la Procura da diversi anni. La Rappresentanza, la Politica - dichiara Emmanuele Viviano - è stata da sempre la mia passione e penso che possa ancora appassionare la gente se fatta con impegno, credibilità e dedizione partendo dai bisogni quotidiani delle persone. Emmanuele Viviano si candida al Consiglio Comunale con la lista Fratelli d’Italia che sostiene il candidato sindaco Mario Conte. Insieme a Mario Conte – continua Viviano - perché tanto di buono è stato fatto in questi ultimi 5 anni per la città e i trevigiani e occorre continuare su questa strada per fare bene e ancora di più. Voglio contribuire - prosegue Viviano – con il mio impegno e le mie competenze al bene della nostra splendida Treviso, dove vivo con mia moglie e le mie due bimbe, a partire dal promuovere delle politiche che sostengano ancora di più le famiglie e le formazioni sociali, per una città ancora più inclusiva, sicura e con sempre più attenzione al tema dell’ambiente. Inoltre – conclude Viviano- con il mio impegno voglio contribuire a sensibilizzare e richiamare gli Uffici Romani sulla grave carenza di personale che affligge diversi uffici a Treviso che svolgono servizi essenziali per i cittadini come il Tribunale, la Procura, La Prefettura, l’INPS, consapevole che la politica locale debba farsi anche portavoce, nei confronti di quella nazionale, delle esigenze del nostro territorio e dei nostri cittadini.