Gli Estra tornano con un nuovo album. Overfunding per la campagna lanciata su Produzioni dal Basso

A circa due decenni di distanza dall'ultima prova discografica, gli Estra, storico gruppo del rock italiano degli anni Novanta, tornano con un nuovo album e diversi progetti ad esso collegati. La band veneta aveva pubblicato "Tunnel supermarket" nel 2001 e il live "A conficcarsi in carne d'amore" nel 2003, per poi prendere una pausa dall’attività musicale, anche in seguito alla decisione del cantante Giulio Casale impegnato tra la carriera solista e il teatro. Una reunion avviene tra il 2014 e il 2015, con la diffusione di due canzoni inedite e un nuovo tour. Ora la band è pronta a tornare nel panorama musicale con un album pronto per essere inciso, e che vedrà la luce nei prossimi mesi, e una campagna di raccolta fondi lanciata su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - che in nemmeno due settimane ha raggiunto e superato l’obiettivo economico prefissato. “Perché tornare, mi chiedi. Bella domanda”, spiega Giulio Estremo. “Torniamo perché abbiamo 20 cose tutte nuove da dire, tanto nelle musiche quanto nei testi, perché tutto chiama impegno, studio, approfondimento e fratellanza, perché non c’è pace ovunque, e tantomeno qui. Torniamo perché in questi anni ce l’hanno chiesto in tanti, sì, e con il cuore in mano come si dice, e adesso abbiamo bisogno di loro (quei tanti) e del loro concreto impegno, altrimenti nulla potrà vedere la luce e nulla potrà mai circolare. Torniamo perché le nostre canzoni nuove sono bellissime, e quelle vecchie nel frattempo sono invece ormai quasi introvabili, clandestine e carbonare in questo tempo a gambe all’aria. Ricordare è ri-attivare il cuore, ogni volta, e non puoi scrivere grandi canzoni se non hai il cuore aperto, spalancato, che sanguina e che sorride, di già, che ama e che piange, che spinge e che batte sul tamburo del mondo”. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/estra-nuovo-album/