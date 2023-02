Ethereal hypogeum il punto di contatto nel metaverso tra arti figurative e architettura

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Matteo Casali e Mauro Serafin indagano la possibilità di popolare il mondo parallelo digitale con l’arte a tutto tondo: le opere virtuali NFT di Casali abitano un ambiente ipogeo dalle fattezze di una caverna “platonica” nella quale si discende in visita delle opere stesse, avvolte dalla musica ambient che è parte integrante dell’architettura ideata e realizzata da Serafin. Le opere d’arte sono esclusivamente “site specific”, ovvero concepite e create all’interno dell’architettura che abitano: temi quali la solitudine e l’abbandono, che animano le sculture tridimensionali, si riverberano nella scelta progettuale dello spazio ipogeo, luogo di isolamento, chiusura e cesura per antonomasia. Il progetto ha l’intento di esplorare le infinite possibilità creative del mondo virtuale, all’insegna di uno sguardo fiducioso nei confronti della transizione digitale nel campo delle arti. Usufruire del metaverso e del Web 3 significa indagare la possibilità di creare opere d’arte che sono a tutti gli effetti degli NFT (Non Fungible Token), ovvero token unici e certificati che rappresentano la proprietà esclusiva dell’opera stessa, ospitati nella Blockchain di Ethereum e Polygon. Uno di essi presenta nello smart , oltre alla possibilità di possedere l'opera, anche quella di diventare proprietari di una foto dell’artista nel suo atelier, allegata nel contratto. Il progetto “Ethereal Hypogeum” si inserisce nello spazio virtuale NOTSpace, inizialmente ideato per i giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, nato proprio allo scopo di porre un tassello importante nelle esposizioni virtuali. La mostra sarà aperta in eterno (altra clausola esclusiva delle esposizioni virtuali) e sarà visitabile sulla piattaforma “Spatial.io” tramite mobile app o tramite browser via PC/Mac attraverso il link sottostante. Link di accesso a “Ethereal Hypogeum”: Ethereal Hypogeum - link di accesso a Spatial.io https://www.spatial.io/s/Ethereal-Hypogeum-63b61139952aef00010c7aa0?share=2337747673578718922 Biografia: Matteo Casali (Italia, 1994) è un artista nel campo delle arti visive, che lavora con dipinti e segni, ma che sperimenta anche con la fotografia e il video. Nelle sue opere pittoriche, Casali cerca la sintesi tra il segno-macchia e la rapidità di esecuzione per catturare l'immediatezza e la poesia del momento, che sia di un paesaggio o di un ritratto. La ricerca sulla perdita di identità che un luogo o un corpo subisce e la verità rinnovata che essi trovano in un nuovo equilibrio, che sia pittorico o digitale, è la base dello studio di Casali. Mauro Serafin (Italia, 1995) è architetto, musicista e artista figurativo. Laureato presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) e iscritto all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della provincia di Treviso, svolge la propria attività professionale collaborando con lo studio Architetti Associati Ricci & Val e partecipando a concorsi e workshop internazionali. La sua carriera si completa e si concretizza con la ricerca della sintesi più pura tra le arti, nella ricerca tra teoria e prassi, forma e figura, pieno e vuoto. Comunicato stampa 1-2023. Contatti: Matteo Casali matteocasalimetaverse@gmail.com +39 346 7926884 Instagram: @matteocasali.caramello Mauro Serafin mauroserafin.ms@gmail.com +39 347 7619628 Instagram: @seraflno NOTSpace Virtual Gallery Instagram: notspace_virtualgallery