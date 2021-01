Servizio Civile: due posti disponibili al Bon Bozzolla

Un anno da operatori volontari all’Istituto Bon Bozzolla di Farra di Soligo con il Servizio Civile. Sono due i posti disponibili nel 2021 per i giovani tra i 18 e i 28 anni. Un’opportunità preziosa per offrire un aiuto concreto alla comunità e al territorio in questo difficile momento, condividere esperienze e valori, ma anche un’occasione per comprendere l’invecchiamento e la gestione della non autosufficienza sotto l’aspetto emotivo, assistenziale e organizzativo. La scadenza per l’invio delle domande, da effettuarsi online, è fissata a lunedì 15 febbraio.

Un anno al servizio del territorio: si intitola “An.co.re di Comunità” il progetto di Servizio Civile, ormai alle porte, ospitato dall’Istituto Bon Bozzolla di Farra di Soligo nel 2021. La proposta è dedicata a due giovani dai 18 ai 28 anni interessati a un’esperienza formativa e qualificante per dedicarsi agli altri, sostenere la comunità, arricchirsi di valori e acquisire competenze spendibili anche dopo la conclusione dei 12 mesi di Servizio.

«I volontari saranno chiamati a supportare lo svolgimento delle attività quotidiane della rsa solighese, dall’accoglienza all’informazione, fino al disbrigo di pratiche e commissioni, contribuendo al miglioramento dei servizi offerti agli ospiti, ai loro familiari e alle persone del territorio che usufruiscono dei pasti a domicilio - spiega il direttore del Bon Bozzolla Eddi Frezza -. Un’opportunità rivolta ai giovani per contribuire attivamente al benessere e alla serenità degli anziani, anche attraverso attenzione, ascolto e compagnia».

Le candidature dovranno essere presentate, entro le ore 14.00 di lunedì 15 febbraio 2021, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline. serviziocivile.it

La scheda del progetto è consultabile all’indirizzo https://comunitrevigiani.it/ files/filemanager/source/ SERVIZIO%20CIVILE/bando% 202020/scheda%20elementi% 20essenziali_An.Co.Re%20di% 20Comunit%C3%A0.docx.pdf

Per maggiori informazioni, visitare la pagina web

https://www.comunitrevigiani. it/p/servizi/servizio-civile/ servizio-civile-universale- bando-ordinario-2020