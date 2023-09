La fondazione banca dei tessuti del Veneto coinvolta nella prima ricostruzione al mondo di trachea e arteria anonima

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

E’ la prima volta al mondo: trachea e arteria anonima ricostruite grazie all’utilizzo di un condotto arterioso, un tessuto fornito dalla Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto, diretta dalla dott.ssa Diletta Trojan. L’ eccezionale intervento è stato eseguito dall’equipe della Chirurgia Toracica dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma, diretta dal Prof. Erino Angelo Rendina, su un ragazzo colpito da un’emorragia fulminante e i risultati sorprendenti dell’operazione confermano l’importanza della sinergia tra l’alta professionalità del personale medico coinvolto e l’alta qualità del servizio offerto dalla Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto, con la quale l’Ospedale Sant’Andrea collabora da tempo. Giunta la richiesta del tessuto per questa specifica esigenza di emergenza del paziente, grazie alle competenze dell’equipe di prelievo della Fondazione, è stato possibile procedere al prelievo del tessuto su un donatore che rispondeva alle caratteristiche richieste dallo specialista. Dopo il prelievo, il tessuto è stato opportunamente lavorato, sono stati eseguiti tutti i test per garantire l’idoneità e rendere così possibile l’innovativo intervento che apre a nuovi scenari ricostruttivi. FBTV - Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto è tra le più grandi ed importanti banche dei tessuti in Italia ed Europa e consente ogni anno di effettuare più di 6 mila interventi chirurgici. “La Fondazione è sempre più impegnata a coniugare l’alto valore della donazione con le applicazioni cliniche innovative - afferma la dott.ssa Diletta Trojan- E’ importante sottolineare che questi risultati straordinari sono resi possibili, oltre alle abilità chirurgiche e al progresso tecnologico, soprattutto grazie ai donatori e alle loro famiglie. Il gesto della donazione dei tessuti riaccende la speranza in numerosi malati e ogni anno migliaia di persone beneficiano di un trapianto.” La Banca Veneta, attraverso la collaborazione e l’alta professionalità di diverse strutture, è in grado quindi di offrire al cittadino servizi di qualità ai massimi livelli garantendo ai chirurghi che utilizzano tessuti, e quindi ai pazienti che necessitano di un impianto, la massima sicurezza e trasparenza. Contatti Ufficio Comunicazione FBTV comunicazione@fbtv-treviso.org Daniela Vici, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne - tel. 0422 328299 – 339 8870159