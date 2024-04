Fosélios e Ruiol castei di Follador dal 1769 conquistano il Falstaff prosecco trophy 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Torna in Italia con un altro riconoscimento di successo, Fosélios - Prosecco Superiore Valdobbiadene D.O.C.G. Brut, il più recente tra i gioielli della produzione Follador Prosecco dal 1769 e paladino delle iniziative sostenibili messe in campo recentemente dall’azienda di Col San Martino (TV). L’ultima edizione del Falstaff Prosecco Trophy 2024, l’antica rivista enologica in lingua tedesca, conferisce infatti alla prestigiosa etichetta ben 93 punti. Annata da ricordare anche per Ruiol Castei - Prosecco Superiore D.O.C.G. 2023 Extra Dry, già detentore del titolo di Miglior Prosecco del 2020 al The Champagne & Sparkling Wine World Championships, che conquista il giudizio favorevole della giuria con 92 punti. “Grati per la fiducia espressa dalle giurie internazionali, continuiamo ad affrontare con determinazione le nuove sfide del mercato italiano e mondiale" - afferma Cristina Follador, direttore delle vendite e del marketing dell'azienda - "il nostro obiettivo è promuovere il saper fare artigianale e la buona qualità dei vini, proprio come ci hanno insegnato i nostri nonni.” - E conclude – “A guidare il nostro operato è un profondo attaccamento nei confronti del meraviglioso territorio che ci circonda: l’esposizione al sole e il terroir delle nostre colline trasmettono note aromatiche di eccezionale finezza." Il prestigio della tradizione enologica della famiglia Follador è testimoniata dalla prima onorificenza ricevuta nel 1769 dal Doge di Venezia Alvise IV Mocenigo, che premiò l’impegno dell’antenato Giovanni Follador nel produrre un vino di eccezionale qualità, da quelle sue proprietà destinate interamente a vigneto. Da oltre 2 secoli la famiglia Follador assolve il compito di preservare e tutelare l‘esclusività del Territorio di Valdobbiadene (eletta nel 2019 Patrimonio dell’Umanità) tramandando, generazione dopo generazione, il valore di questa terra dalla posizione privilegiata. Un fil rouge che ha portato a comporre con umiltà e perseveranza 255 anni di storia, per offrire agli estimatori magnifiche varietà di Prosecco DOCG, oggi ricercate e apprezzate in tutto il mondo. www.folladorprosecco.com