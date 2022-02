La De Longhi Radiators di Fossalta di Piave licenzia 120 lavoratori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La struttura De Longhi Radiators di Fossalta di Piave, appartenente al ben noto gruppo De Longhi, chiude i battenti e di conseguenza per i 120 lavoratori si apre la porta del licenziamento o del trasferimento nella struttura di Udine. La decisione ha colto di sorpresa i dipendenti dato che, il 2021, è stato un anno record ed in un momento in cui il portafoglio ordini dell’azienda è corposo. Stando alle informazioni provenienti dall’interno dell’azienda il lavoro non manca anzi, come accade a molte imprese in questo periodo ci sono troppi ordini cliente ma mancano i componenti elettronici per evaderli.

Sulla questione interviene Valerio Arenare, del dipartimento lavoro e politiche sindacali del Movimento Nazionale La Rete dei Patrioti: «Continua il massacro dei lavoratori: dopo le migliaia di licenziamenti dei mesi scorsi, arriva anche la triste notizia che riguarda le maestranze della storica, seppur piccola, struttura De Longhi in provincia di Treviso. Un danno per le persone oggetto del licenziamento e per tutto l'indotto che interessa la struttura. Non capiamo le motivazioni visto che, l'anno scorso, i dipendenti De Longhi, addirittura, sono stati premiati per la crescita di fatturato ottenuto dall'azienda. Intanto Sindacati e Governo stanno a guardare l'ennesima strage di lavoratori. Chiediamo al Ministro del Lavoro un immediata convocazione di un tavolo di concertazione con la proprietà e le parti sociali per trovare una soluzione ed evitare il licenziamento di questi lavoratori che, oltre ad un enorme danno economico per le loro famiglie, causerà un ulteriore aggravarsi della crisi economica ed occupazionale che il nostro paese sta attraversando grazie all'incapacità ed incompetenza di Politici e sindacati Italiani».