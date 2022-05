Francenigo di Gaiarine, un decennio di cooperazione di consumo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un decennio di presenza a Francenigo di Gaiarine per Coop Casarsa, ultracentenaria (è stata fondata nel 1919) realtà della cooperazione di consumo. Era infatti l'agosto del 2011 quando veniva inaugurato il punto vendita di via dei Fracassi. In attesa di iniziare l'undicesimo anno di attività nel borgo, la cooperativa invita tutti i soci di Francenigo e degli altri centri della provincia di Treviso all'assemblea annuale che si terrà giovedì 26 maggio nella sala parrocchiale alle 19.30. Sarà l'ultima riunione guidata dal presidente Mauro Praturlon, che non è più rielegibile dopo tre mandati per un totale di 9 anni di presidenza. Praturlon porterà all'ordine del giorno - insieme al resto del consiglio di amministrazione in scadenza - i dati del 2021, che hanno visto la compagine sociale superare per la prima volta i 17 mila soci mentre il fatturato si consolida su oltre 29 milioni di euro. "Per me - spiega Mauro Praturlon - è stato un grande onore poter servire i nostri soci lungo i miei tre mandati triennali, in cui ho puntato a far crescere e consolidare la cooperativa in un'ottica di sostenibilità economica e di mantenimento degli impegni mutualistici. Non abbiamo mai fatto il classico passo più lungo della gamba, diventando un punto di riferimento per tanti consumatori. E questo risultato, ottenuto in collaborazione con il vicepresidente Cesare Giavi e il consiglio di amministrazione, i direttori Stefano Cesarin e Piergiorgio Franzon e tutti i dipendenti, è quello che più mi soddisfa. Come ho ricordato in occasione del centenario dalla costituzione nel 2019, passaggio fondamentale della storia della cooperativa che ho potuto vivere come presidente, le nostre radici sono solide nel territorio e ogni giorno portiamo qualità a convenienza a soci e consumatori nella loro spesa quotidiana, sostenendo al contempo con donazioni e sponsorizzazioni associazioni, scuole e i più bisognosi". Anche a Francenigo Coop Casarsa è un punto di riferimento per la spesa di prossimità, fondamentale per chi vuole o deve compiere i propri acquisti quotidiani vicino a casa. Una realtà, quella della cooperativa, molto attenta alle comunità in cui opere. Come allo scoppio della pandemia nella primavera 2020, quando "grazie all'impegno di tutta la nostra struttura a partire dai nostri dipendenti - aggiunte Praturlon -, siamo riusciti a garantire il servizio dei beni di prima necessità alla popolazione, destinando anche dei buoni spesa con oltre 30 mila euro di fondi della cooperativa per le persone più bisognose, comprese quelle di Francenigo e Gaiarine". Ora c'è la sfida delle tensioni economiche legate alla guerra d'Ucraina, tra aumento dei costi dell'energia e delle materie prime, ma il presidente uscente invita a guardare al futuro con fiducia. "Lascio - conclude - una cooperativa solida nel proprio patrimonio e nella propria rete vendita. Gli interventi di ristrutturazione nei punti vendita di questi anni hanno permesso di renderli sempre più performanti anche sul fronte dei consumi energetici mentre stiamo tutelando i consumatori non aumentando i prezzi dei beni di prima necessità. Il nuovo consiglio di amministrazione troverà una cooperativa che guarda al futuro, forte della sua tradizione che procede spedita dal 1919".