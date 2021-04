Strada intitolata a Greta Thunberg, il sindaco: «Pesce d'aprile green»

Una via intitolata all'ambientalista svedese Greta Thunberg in una delle frazioni di Vedelago. Si trattava di un "pesce d'aprile" pubblicato oggi dalla nostra redazione, commentato così dal sindaco Cristina Andretta:

«Ci lusinga che la redazione di TrevisoToday abbia scelto di schernire l’amministrazione comunale di Vedelago con un pesce di aprile colorato di “Green” tirando in ballo Greta Thunberg a cui la giunta vedelaghese avrebbe dedicato una via delle frazioni. E’ un’ulteriore dimostrazione della sensibilità di Vedelago ai temi ambientali. Non mancano, infatti, le iniziative portate avanti in questi anni in ambito ecologico: dall’opposizione a nuove cave, ai contributi per le auto elettriche e la pulizia caldaie, al recente sondaggio per monitorare gli odori, alle borracce consegnate agli studenti assieme ad Ats e Contarina per favorire il consumo dell’acqua del sindaco. Nulla contro Greta Thunberg, ma l’indirizzo politico di questa giunta è molto distante da quello della giovane».