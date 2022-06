Nasce Haircromia, la start up che trova l’armonia tra il volto e il colore dei capelli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’armocromia è una tendenza che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede. Si basa sull’idea che il colore debba sposarsi al volto. Esistono dei test per identificare i “colori amici” che valgono non solo per l’abbigliamento ed il make-up, ma anche per i capelli. Fino ad oggi, il problema era pratico: come “mostrare” i colori sul viso di una donna? Le ciocche di capelli usate oggi dagli hair stylist non rendono l’idea complessiva. Tantomeno le app sul telefonino. E i consulenti di immagine usano solo piastrine monocolore che servono più al trucco che non alle sfumature dei capelli. Da questa esigenza Alessandra Da Rold, originaria di Conegliano, nel Trevigiano, e Claudia Campo Dall’Orto, di Bassano del Grappa, nel Vicentino hanno deciso di fondare una start up integralmente in rosa (ed è una eccezione nel panorama imprenditoriale tipicamente al maschile), che invece di rincorrere l’ultima tecnologia, aiuta con materiali ecologici e “reali” le donne che vogliono trovare l’armonia cromatica e rispondere alla domanda: “Starei bene con questo colore?”. L’idea è venuta a Da Rold, a settembre 2019, durante un evento a Venezia dove erano presenti consulenti di bellezza e fashion stylist. “Tutti avevano oggetti da mostrare alle modelle, dalla stoffa ai dettagli. Io, che dovevo proporre il colore e il taglio di capelli, mi trovavo solo con delle ciocche in mano”, racconta Da Rold. “Mancava uno strumento concreto per mostrare il colore dei capelli, le app virtuali non danno l’emozione che serve. E da qui è nata l’idea di Haircromia”. Poco dopo è esplosa la pandemia e Da Rold ha colto l’occasione per coinvolgere Campo Dall’Orto. “Volevo un progetto tutto femminile”, spiega ora. L’amica è momentaneamente disoccupata e accoglie la proposta. “Dopo una vita passata a lavorare prima nel mondo della moda e poi in quello commerciale in aziende del mondo fashion, fino ad essere responsabile della distribuzione in Italia di un brand inglese, l’idea di Haircromia mi è parsa davvero geniale e abbiamo iniziato a lavorarci ventiquattro ore al giorno”. C’è voluto più di anno per creare 18 card, tutte realizzate con materiale Saphira Eco, rispettoso dell’ambiente. Ci sono i colori freddi dal blondie al blue black; quelli caldi dal goldie al red; quelli soft dal beige all’exotic. Serviva poi trovare un metodo per selezionare la sfumatura corretta (sono 104 quelle contemplate nel kit), ed è stato ideato il “Metodo Haircromia®”. Il nome è stato registrato e la tecnica brevettata sia a livello nazionale che a livello europeo. E adesso la start up sta iniziando a lavorare sul serio. “I primi feedback dai titolari dei saloni di bellezza sono entusiasti”, dicono le due titolari. “Ma c’è ancora molto da fare per spiegare il metodo elaborato da Haircromia”. Per questo, è decollato anche un corso mensile che in una giornata di full immersion spiega i segreti attorno alla scelta del colore. I partecipanti, on line, sono arrivati da tutta Italia, dalla Val d’Aosta alla Sicilia e le liste per l’iscrizione ora sono lunghe. “Haircromia non si basa solo ed esclusivamente sui colori”, precisano in chiusura le due imprenditrici. “Serve saper miscelare anche i desideri della donna, in base alla personalità, al proprio stile e alla voglia di cambiare che magari sta vivendo in quel momento della sua vita. Per questo motivo, ad esempio, per le clienti che vogliono fare una scelta di colore che valorizzi il loro stile ed il loro make-up abituale, non è necessario che si presentino struccate. L’effetto ricercato si vedrà immediatamente, sul volto che loro amano vedere in questo momento della loro esistenza. L’armonia è una magia, ma conoscendone i segreti si può raggiungere”. SCHEDE DI APPROFONDIMENTO IL METODO HAIRCROMIA LA PREPARAZIONE La preparazione ideale della cliente per una valutazione corretta inizia con la raccolta dei capelli in modo che non siano intorno al viso; segue riportando il viso al colore naturale, senza make-up. Preferibile non avere nulla di colorato sotto il volto o coprire con una mantella bianca e infine posizionare la cliente davanti ad uno specchio con luce naturale o neutra. LA CARD Ogni card è stata studiata per contenere sfumature in armonia tra loro che rispecchiano i colori delle stagioni, primavera, estate, autunno, inverno. In base alle caratteristiche dei colori ogni card è contrassegnata dal simbolo del sole e della luna. Per poter trovare la giusta sfumatura che valorizza il volto è importante conoscere il sottotono che può essere freddo o caldo. Con le card è possibile individuare il sottotono e la stagione cromatica della cliente, basterà utilizzare le card in una certa sequenza per definire qualità cromatica e altezza di tono: con il giusto colore il volto si illumina diventando più armonioso. LE SFUMATURE Una volta trovata la/le card che valorizzano ci si potrà concentrare sulla sfumatura o le sfumature che incontrano al meglio preferenza e risultato. Naturalmente si potrà utilizzare una sfumatura come base del colore e un’altra per i riflessi, i contrasti e i punti luce, mixandole per un risultato esclusivo e personalizzato. Ulteriori informazioni: www.haircromia.com Il KIT è composto da 18 card: 7 con colori caldi (simbolo sole), 7 con colori freddi (simbolo luna), 4 con colori neutri (simbolo sole e luna). Le fan card sono realizzate con materiale Saphira Eco rispettosa dell’ambiente in carta patinata su supporto di cartoncino rigido formato A4 e sono plastificate da ambo i lati per permettere una facile igienizzazione. Hanno un foro ovale per il viso. 7 CARD in armonia cromatica colori caldi. GOLDIE sfumature Biondo chiarissimo Dorato, Vaniglia e Champagne. GOLDEN BROWN sfumature del Biondo Dorato, del Miele e del Grano. HAZEL sfumature dal Nocciola, Bronze al Castano Dorato. CHOCOLATE tutte le sfumature del Cioccolato, Tabacco, Buccia di Castagna. COPPER sfumature del Rame, Rame intenso, Rosso Veneziano, Dorato Ramato. HAVANA sfumature del Castano Ramato, Caramello, Ruggine, Cannella. RED sfumature Rosso intenso. 7 CARD in armonia cromatica colori freddi. BLONDIE sfumature dal Biondo chiarissimo al Biondo Perla. ASH tutte le sfumature del Cenere. MOKA tutte le sfumature del Marrone freddo. PASTEL tutte le sfumature del pastello dal Lilla al Malva, Ice, Azzurro. PURPLE tutte le sfumature del Viola fino al Lampone. SOPHY Castani scuri, Mouve, Smoke. BLUE BLACK Nero Blue intenso, Viola intenso. 4 CARD in armonia cromatica colori soft. NATURAL BLOND dal Biondo Naturale, Nocciola, Miele al Cenere Dorato. BEIGE sfumature dal Biondo Dorato Cenere al Sabbia. RED ROSE sfumature dal Rosso Mogano con Cenere al Red Rose. EXOTIC sfumature Castano Dorato, Ramato Cenere, Malva.