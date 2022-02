Inaugurata la casa funeraria di Roncade

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Domenica mattina 27 febbraio si è tenuta a Roncade l'inaugurazione della Casa Funeraria realizzata dalla storica agenzia di servizi funebri Trevisin Roncade. Ad accogliere gli ospiti il titolare, Marco Trevisin, con l'intera famiglia, che gestisce l'attività da oltre un secolo, per la precisione dal 1908; a fianco a loro hanno presenziato alla cerimonia di inaugurazione anche le Amministrazioni comunali di Roncade, Silea, Meolo e Monastier, con i sacerdoti delle comunità locali don Marcello e don Francesco. Il progetto della Casa Funeraria di Trevisin Roncade ha richiesto sei lunghi anni per arrivare a compimento ("tra burocrazia e Covid, in alcuni momenti ci è sembrato un obiettivo quasi irraggiungibile"), e consiste in uno spazio dove accogliere e salutare il defunto prima della sua sepoltura o cremazione. Se un tempo infatti l'ultimo saluto veniva dato fra le pareti domestiche, oggi servono spazi meglio adeguati alle esigenze della vita moderna. L'edificio è dotato di ogni comfort tecnologico e progettato come luogo di accoglienza per le famiglie che stanno attraversando il doloroso momento del lutto. Sorge lungo la strada regionale Treviso-Mare, all'altezza del cavalcavia di Roncade; comprende un'ampia hall di ingresso con una reception, una sala commiato che può ospitare fino a 90 persone, adatta anche a riti laici o religiosi di ogni credo, e poi cinque diversi spazi privati per il saluto del singolo defunto, più i relativi spazi accessori. Intorno, un ampio parcheggio, qualche scorcio di verde e una fontana zampillante. Ringraziando tutti coloro che collaborano con lui quotidianamente, compresi i medici e il personale sanitario, Marco Trevisin ha ribadito che questo nuovo luogo "è stato pensato come uno spazio aperto a tutti, nessuno escluso".