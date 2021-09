Infiniti, il marchio di design trevigiano protagonista al Supersalone 2021

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Infiniti, brand di design che produce sedie e arredi per la collettività e la casa con sede a Castello di Godego, è in questi giorni protagonista al Supersalone 2021 del mobile di Milano fino al 10 settembre. Tante le novità di prodotto da esporre, e per l’occasione il marchio infiniti è presente anche con un temporary showroom sui Navigli, in Via Vigevano 15. I nuovi progetti si vestiranno di una nuova plastica, derivante da post consumo industriale a cui viene ridata vita, a discapito del polipropilene vergine precedentemente utilizzato. La plastica PCR, a lungo scartata, è in realtà perfetta per l’ambito arredo: è facilmente reperibile, e garantisce colori pieni e vividi. Nessun cambiamento, quindi, con le nuance già proposte a catalogo; infiniti garantisce un risultato nella resa colore assolutamente equiparabile a sedute e tavoli stampati con materiale “nuovo”. “A partire dal 2020, ogni nuovo progetto infiniti in plastica, o con componenti di plastica, sarà prodotto in PCR – conferma Marco Ceccato, direttore Sales&Marketing/Strategia&Prodotto infiniti - Minimizzeremo al massimo l’utilizzo di polipropilene vergine ed anzi, punteremo alla conversione completa del portafoglio prodotti entro il 2023, eliminando la plastica vergine e utilizzando soltanto PCR. Vogliamo dare il nostro contributo al miglioramento delle politiche produttive “green”. E’ assolutamente fondamentale che ognuno faccia la propria parte e a maggior ragione continueremo a cercare materiali e processi meno impattanti e più ecologici. Non è una scelta di marketing ma una decisione doverosa e condivisa con sincera passione da tutto lo sta infiniti.” La sostenibilità dei nuovi prodotti infiniti, però, non si ferma al solo uso di materiale completamente riciclato: il polipropilene post consumo, infatti, alla fine del ciclo di vita della sedia è totalmente riciclabile e quindi utilizzabile per creare nuovi prodotti, eliminando gli sprechi di materiale. Riutilizzo, riduzione e riciclaggio diventano le parole chiave che costituiscono un modus operandi al quale infiniti si attiene a partire da oggi: il know how del brand, unito alle tecniche avanzate del riciclaggio dei rifiuti plastici, crea dei prodotti duraturi, longevi e funzionali, che al contempo aiutano a diminuire l’impatto ambientale e rispettano maggiormente la natura. Coordinate stand SuperSalone: Padiglione 3, Stand F18 Temporary Showroom infiniti: C/o Marchio di Fabbrica, Via Vigevano 15, Milano. Orario 10.00-19.00