Sviluppare l’intelligenza emotiva per migliorare la performance professionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“Sviluppare l'intelligenza emotiva, gestire lo stress e trasformare i conflitti per migliorare la performance professionale” è questo il titolo del Mini Master organizzato dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie) in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova. L’appuntamento formativo, che si svolgerà in diretta webinar, prenderà il via giovedì 25 febbraio e proseguirà giovedì 11 marzo dalle 15.00 alle 18.00 e permetterà ai partecipanti di maturare 6 crediti formativi validi ai fini della formazione professionale continua. Nella complessità e nella velocità del cambiamento la chiave del successo è data da competenze strategiche tra cui l’intelligenza emotiva. Il 67% delle capacità ritenute essenziali per una prestazione efficace è di natura emotiva: rispetto al QI e all’expertise, la competenza emotiva conta due volte tanto. Coloro che sono riconosciuti come “emotivamente intelligenti” di fronte a eventi di criticità, disagio, conflittualità, riescono a trasformare i circoli viziosi in percorsi virtuosi, gli scontri distruttivi - per sé e per gli altri - in confronti costruttivi e occasioni di crescita individuali, relazionali, organizzativi. Obiettivo del percorso formativo è perciò consentire ai partecipanti di sviluppare competenze strategiche per ottimizzare performance, qualità del lavoro, relazioni collaborative, leadership generativa, salute/benessere e comprendere come migliorarsi, eliminando le disfunzionalità, così da ottenere il massimo, con il minimo sforzo. In particolare il corso approfondirà aspetti quali i “mindset dinamici”, i segreti dell’intelligenza sportiva, strumenti di Comunicazione Generativa per gestire stress, conflitti, criticità e sfide, e le tecniche per migliorare le strategic skills secondo la logica inside-out. Il corso sarà tenuto da Enrica Brachi, Senior Trainer, Consulente di "Innovation Management", esperta di "Non Technical Skills”. Ha un Dottorato di Ricerca in "Strategie Formative per Gestire con Successo le Diversità e Creare Valore. Empowerment Competenze Comunicativo-Emotivo-Relazionali nelle organizzazioni, è docente in molteplici Università/Business School, Centri di Eccellenza, Società di Formazione, Aziende, sedi Confindustria, P.A., Fondazioni, Ordini.