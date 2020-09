Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“LA FORZA DI ESSERE MIGLIORI”: IL VALORE DELLE VIRTÙ CARDINALI SPIEGATO DAL FILOSOFO E TEOLOGO VITO MANCUSO. DALLA GRECITÀ AD OGGI, PASSANDO PER IL CRISTIANESIMO, UNA LECTIO ALLA RICERCA DEL SIGNIFICATO E DEL VALORE DELLE VIRTÙ. UN INVITO A PERSEGUIRE IL BENE E LA GIUSTIZIA Asolo – Vito Mancuso, teologo e filosofo tra i più importanti d’Italia, sarà ospite dell’Academia dei Rinnovati sabato 3 ottobre alle 20.45 al Teatro Duse di Asolo. Introdotto da Antonio Scaglia, già Preside della facoltà di sociologia di Trento, terrà una lezione sul tema delle quattro virtù cardinali. Dalla grecità ad oggi, passando per la tradizione cristiana, Mancuso proporrà una riflessione sulla vera natura dell’uomo e delle sue potenzialità. Traendo spunto dal suo libro “La forza di essere migliori”, nel quale cala nel concreto la sua indagine teologica, il noto saggista si soffermerà sull’importanza di riscoprire le radici, il passato e il dialogo tra scienza e filosofia, mettendo l’accento sull’impegno individuale. “Oggigiorno sentiamo di aver bisogno di spiritualità, ma non riusciamo più a comprendere l’importanza di perseguire il bene e la giustizia a prescindere. Manca un accordo su cos’è la virtù. Manca la risposta alla domanda decisiva sull’etica. Nella scuola è venuta meno l’educazione e c’è solo istruzione. Dobbiamo tornare a perseguire le virtù sopra ogni cosa, perché il fondamento della società deve attenere al cuore, non alle tasche”, ribadisce il teologo. L’incontro conferma l’impegno dell’Academia dei Rinnovati a farsi motore della vita culturale dello storico borgo e a promuovere argomenti di carattere sociale. Si pone anche come invito ad abbandonare gli stereotipi proposti dalla pressione mediatica che troppo spesso offuscano la libertà di giudizio e l’integrità del singolo. L’evento, patrocinato dalla Città di Asolo, è a ingresso responsabile. A partire dalle 20 sarà attivo un servizio di bus-navetta dal parcheggio dell’ospedale. Academia dei Rinnovati raccomanda il rispetto delle norme anti-Covid19.