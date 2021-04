"Il ritorno delle nuvole bianche", il libro di Lorenzo Battistutta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un viaggio. Un misterioso casolare. Cinque ragazzi alle prese con le difficoltà della vita e delle relazioni. Questo romanzo è ambientato ai giorni nostri ma recupera un insegnamento antico: l’arte di dire la verità senza ferire e di ascoltare senza subire. La storia si snoda in un antica casa, attraverso delle stanze immaginifiche che si aprono su mondi fantastici, che parlano di ogni aspetto dei rapporti umani. Qui, i protagonisti, in compagnia di una guida, scopriranno i comportamenti che impediscono di vivere pienamente e con soddisfazione la propria vita. Stanza dopo stanza, Sara, Leonardo, Linda, Mattia, Giovanna impareranno a confrontarsi con i conflitti quotidiani e scopriranno che il segreto per essere felici è proprio praticare l’antica arte di “dire la verità senza ferire e ascoltare senza subire”. E come tutte le arti, anche questa si impara nel tempo, un po’ alla volta, pagina dopo pagina. Questo libro ci accompagna per mano alla scoperta del segreto di una vita soddisfacente e di relazioni che funzionano, mostrandoci la via per l’Abbondanza. Il romanzo mostra la strada per esprimere i propri talenti e raggiungere la pienezza. È facile identificarsi nei diversi personaggi e riconoscere nei tanti episodi raccontati qualcosa che ci appartiene. Non ci sono formule segrete, ma esempi concreti di vita quotidiana, in cui i protagonisti sono alle prese con discussioni, bugie, manipolazioni, critiche… L’autore, Lorenzo Battistutta, ha il merito di avere reso questi insegnamenti pratici, attuali e godibili grazie a uno stile fresco e divertente e una trama coinvolgente. Il libro sarà presentato in anteprima su Facebook, sabato 24 aprile alle ore 19:30 sulla pagina @AligenBattistutta Lorenzo Battistutta Lorenzo Battistutta è ricercatore in campo umanistico. Ha una lunga esperienza come formatore, educatore e relatore. È il fondatore di Aligen, Istituto Libere Abilità, di Udine, istituzione che organizza corsi sull’etica, l’enneagramma, la stima. Recensioni “È un libro bellissimo che ti coinvolge e ti appassiona lasciandoti ad ogni fine capitolo un prezioso spunto di riflessione. Trovo che sia adatto a tutti, anche ai più giovani che come me stanno crescendo e stanno cercando se stessi, il proprio posto nel mondo e relazioni autentiche con coetanei e non. Inutile dire che ne consiglio vivamente la lettura!” Maria “Credevo fosse un manuale di teoria ed istruzioni da mettere in pratica; si è rivelato un appassionante racconto di vita dove immedesimarsi e sviscerare la propria realtà, dove raccogliere le proprie riflessioni e ricaricare il coraggio e la consapevolezza di potercela fare, di poter cambiare la nostra esistenza. Abbiamo tutto a portata di mano, dobbiamo solo aprire occhi e cuore.” Elena Il Ritorno delle Nuvole Bianche L’arte di dire la verità senza ferire e di ascoltare senza subire di Lorenzo Battistutta All’interno del libro ci sono una download card per scaricare il testo in pdf, l’audio in formato mp3 e il cd con la lettura integrale dell’attrice Sara Beinat. Aligen Edizioni, pp. 303, euro 20, ISBN 979-12-200-7418-6, https://www.aligen.it/negozio/lorenzo-battistutta-il-ritorno-delle-nuvole-bianche/