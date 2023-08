Lisbona 2023: il futuro dei giovani è oggi, non domani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona si è fotografata la forza dei giovani, con il forte richiamo a usare i loro valori. Il valore dell‘IO di ciascuno, assegna forza al NOI. Don Ciotti ha chiesto loro di vivere il proprio IO in simbiosi con i valori della Costituzione italiana e del Vangelo. L’impressione visiva mia, e quella di chi era a Lisbona, restituisce l’immagine di un incontro gioioso. Un incontro mondiale che il 5 e 6 agosto ha raggiunto punte di presenza di oltre 700 mila persone. Tanti appuntamenti senza sosta su vari temi, ma - come la stampa in generale scrive - moltissimi facevano riferimento alla presenza e alle parole di Papa Francesco e al suo richiamo alla Madonna. Si conferma, quindi, ancora una volta la forte popolarità della Madonna nella fenomenologia delle icone religiose. Di qui, la prima considerazione legata ai fatti: che le figure più amate nel mondo cattolico sono spesso le icone femminili (penso ad esempio alla Madonna, a Madre Teresa di Calcutta, a Santa Rita, Santa Lucia e Sant'Anna). Altro dato importante è quello che la nuova Chiesa ha un'immagine decisamente giovanile. Il suo sistema nervoso è fatto dai giovani. Che non rinunciano ad esserlo e hanno un forte animo etico legato al Vangelo. Don Ciotti l'ha capito bene, richiamandoli a vivere la Costituzione italiana e il Vangelo, e ad aspettare fiduciosi la “pedata di Dio”. Anche Papa Francesco si è rivolto direttamente a loro. Infatti, la stampa ha annotato che spesso aveva abbandonato il testo scritto e parlato a braccio. Da questa testimonianza visiva, traggo una forte ed importante considerazione: il futuro dei giovani è oggi, non domani. Diventa quindi operativo che i “grandi”, in fretta, si facciano da parte. Lascino il posto ai giovani, con un’attenzione alle donne. Oggi, specie in questo nostro Paese c'è bisogno di spazzare via obsolete e inutili regole che lo bloccano. Loro, e questo l’ho sperimentato personalmente nelle recenti indagini che abbiamo svolto a nome dell’associazione Cittadinanzattiva con i giovani, più delle regole, vale (molto, davvero molto!) la parola data. Questo cambiamento auspico lo faccia presto la Chiesa. Continui con vigore il cammino che ha già intrapreso. In quest'anno diverse donne, suore o religiose, sono state chiamate ad occuparsi di alcune realtà importanti che sono in qualche modo la spina dorsale della Chiesa (sociale). L’altro dato emerso a Lisbona è il forte valore individuale che viene speso e usato, operativamente bene, nelle azioni con il “Noi”. Rompendo con questo una tradizione millenaria della Chiesa (anzi dalle Chiese) abituate, almeno a parole, a usare e indicare il "NOI". I giovani solitamente non amano le organizzazioni/associazioni strutturate e vittime della loro burocrazia interna, che vive paciosa nelle sue regole. Ma la loro scelta di volontariato è legata ai singoli interessi umani e vocazionali. Questo secondo me è quanto emerge dalle Giornate di Lisbona. Anche se occorre dire che la narrazione fatta non ha restituito questa immagine in modo chiaro. Anzi, è stata spesso presentata e raccontata una "Lisbona di giovani cattolici" che devono imparare per fare. Invece, noi vorremmo raccontare che a Lisbona si è dato volto e voce ad una parte consistente della Chiesa che valorizza e dà sostanza all'essere e ai suoi valori etici, che per noi che siamo associazione per i diritti, condividiamo: la Costituzione e il diritto di esserci nel valore della libertà di espressione e di pensiero. Giancarlo Brunello Assemblea territoriale di Cittadinanzattiva Treviso