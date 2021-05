In centinaia da Treviso a Roma per difendere Riccardo Szumski e le terapie domiciliari

Saranno almeno duecento dalla provincia di Treviso, tra sanitari, infermieri, pazienti e aderenti al Comitato Riccardo Szumski, che sabato mattina partiranno alla volta di Roma con pullman e mezzi propri per prendere parte alle 14.30 alla manifestazione del gruppo "Medici per le cure domiciliari", nato per dare sostegno al protocollo di cura antiCovid portato avanti anche dallo stesso sindaco di Santa Lucia di Piave, dottor Szumski, nel Trevigiano e che ha ridotto del 90% le ospedalizzazioni dei pazienti curati.

L'evento

Tra gli aderenti al comitato parteciperà certamente Daria Dalla Mora che ha spiegato i motivi della sua presenza all'iniziativa di Piazza del Popolo: «Ritengo doveroso partecipare come persona prima e come appartenente al comitato Pro Szumski poi, per sostenere il gruppo della medicina domicialiare che ha dato speranza e aiuto alla gente. La maggior parte delle persone che hanno contratto il virus si è trovata abbandonata dai medici di base e dalla sanità in generale mentre il dottor Riccardo Szumski, come molti altri sul territorio nazionale, da gennaio 2020 hanno cominciato a curare in coscienza. Lui, diversamente da quanto sostenuto dai virologi da tv, girava di casa in casa rischiando di per sè stesso la salute, visto che ancora non era risultato chiaro quale fosse la reale pericolosità, prestando delle cure che si sono rivelate, a guarigioni avvenute, esatte. Ma soprattutto - conclude - ritengo doveroso per la comunità e per questi medici combattere: noi chiediamo che queste terapie domiciliari vengano riconosciute. Manca la volontà o il coraggio da parte di chi ci governa di far sì che vengano approvate queste cure. Le migliaia di persone che sono state curate parlano di per sè stesse: non possono essere più ignorate». Gli organizzatori, alcuni dei quali da appartenenti alla categoria dei sanitari già a Roma nei giorni scorsi per sostenere la libertà vaccinale contro l'obbligo voluto dal Governo, hanno confermato che lo stesso dottor Szumski ha caldeggiato la partecipazione all'iniziativa perchè, sottolineano, «bisogna riempire la piazza per dare un segnale forte».