Trevigiana riceve maxi bolletta da oltre 1100 euro consumatori24: dati errati dal contatore, bolletta annullata

Capita spesso di ricevere bollette dell’acqua, della luce o del gas con importi esorbitanti. Leggendo le voci in bolletta spesso si scopre che la causa è dovuta all’attribuzione di consumi eccessivi che sarebbero presumibilmente avvenuti nel periodo fatturato. Tuttavia, non sempre è così. E’ il caso della signora P.C., residente a Monfumo di Asolo (TV), che si è vista pervenire una bolletta di energia elettrica relativa ai mesi di agosto e settembre con dei consumi spropositati di 5696 kWh, corrispondenti ad un valore di euro 1106,15. I suoi consumi storici annui solitamente corrispondevano a circa 3700 kWh, pertanto risultava inconcepibile un tale consumo in soli due mesi. Ad ogni buon conto lasciava perplessi la circostanza secondo cui il contatore a causa di un guasto era stato sostituito proprio i primi giorni di settembre a seguito di una segnalazione della signora P.C. e del sopralluogo della Società di Distribuzione. In virtù dei fatti accaduti la malcapitata si è rivolta tempestivamente all’associazione Consumatori 24, al fine di contestare l’addebito del fornitore e richiedere una verifica della posizione, tentando altresì di evidenziare l’inverosimiglianza di cifre così spropositate. La risposta del gestore non si è fatta attendere e dopo le opportune verifiche in concerto con il distributore di zona è stato edotto che effettivamente si è verificata un’anomalia in sede di sostituzione del contatore e a seguito di ciò i valori dei consumi hanno subito un’alterazione innescando una fatturazione completamente sballata. La cifra pertanto è stata stornata e la signora P.C. ha potuto saldare esclusivamente quanto effettivamente consumato, nonostante lo spavento subito di una bolletta di oltre mille euro.