Crai, ristrutturato il punto vendita di Biadene

Dopo una ristrutturazione lampo, oggi, giovedì 7 luglio, il punto vendita Crai La Bottega dei Sapori di Biadene ha riaperto nuovamente le porte al pubblico della frazione di Montebelluna in una veste parzialmente rinnovata. L’operazione rientra in un più ampio progetto di espansione e ammodernamento che vede protagonista Ama Crai Est, società cooperativa della grande distribuzione con sede a Montebelluna e soci e i punti vendita in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Marche.

I lavori di ristrutturazione del punto vendita di Biadene hanno riguardato in particolare il banco gastronomia e il reparto latticini, tra i punti di forza del negozio. Crai La Bottega dei Sapori è infatti ben nota in paese e non solo, non soltanto per la cortesia e professionalità del titolare Fabio Stefanon, ma anche per l’ampia scelta di prodotti tipici del territorio, dai formaggi del Grappa ai salumi locali, alle specialità al tartufo come cotto, crudo e mortadella. Con l’occasione sono stati riordinati anche il reparto ortofrutta e rivisto l’allestimento di alcune zone della sala, per rendere il punto vendita ancora più accogliente e fruibile.