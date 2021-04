Come un'aspirina - la "Cura" musicale della band trevigiana frammenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Come un’aspirina nasce durante il silenzio assordante di questi mesi, segnati dalla crisi incombente e, per Frammenti, dall’attesa di poter pubblicare nuovi brani in maniera libera e indipendente. Questo tempo è stato messo a frutto suonando alla vecchia maniera, jammando, mettendo la musica e gli strumenti prima del pc e della produzione. Da una di queste sessioni piano e voce è stato estratto il seme della canzone, annaffiato con un po’ di fresh pop ed un muro di sintetizzatori vintage. Il tutto, filtrato dalle mani dei quattro musicisti, sviluppato secondo arrangiamenti diversi, e convogliato in uno sterminato numero di versioni demo. Come si sarà capito, il procedimento a otto mani, è stato curato completamente in casa Frammenti e MM lab, dalla composizione, all’arrangiamento, fino a produzione, missaggio e masterizzazione. Il periodo dell’attesa (di toccare i propri ascoltatori) e il significato che assume per ognuno di loro, è raccontato nel blog del loro sito, dove danno forma scritta e visiva ai loro pensieri, assistiti dai collaboratori Mattia Cenedese e Diletta De Bortoli e Manuel Simioni.

