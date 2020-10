Nella Castellana chi cerca casa entra nel futuro con la realtà virtuale immersiva

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

In tutto il mondo la Realtà Virtuale sta rivoluzionando il modo di presentare gli immobili. Da oggi promette di farlo anche a Vedelago, Castelfranco Veneto e dintorni grazie a Didonè, impresa edile che vuole rendere la ricerca della nuova casa più semplice, coinvolgente e accurata.

COME FUNZIONA. Basta indossare un visore e impugnare i joystick per trovarsi letteralmente immersi in un ambiente 3D che simula in modo fedele la realtà. L’effetto meraviglia è garantito, ma ciò che davvero conta sono le potenzialità. Muovendosi liberamente, e senza fili, i potenziali acquirenti possono camminare tra le stanze già arredate come si trovassero davvero lì, anche quando l’abitazione non è stata ancora costruita. A ogni passo o movimento reale corrisponde infatti la stessa azione digitale e il livello di dettaglio di ogni particolare è molto elevato.

I VANTAGGI. Una visita virtuale di questo tipo, a differenza di altri tour 3D, rende gli utenti davvero protagonisti dell’esperienza. Possono decidere dove andare e avere una reale percezione degli spazi, verificando con precisione dimensioni, volumi e ingombri. Inoltre, spesso mostrare la casa completa di mobili non è possibile. I clienti devono perciò lavorare di fantasia e fidarsi dell’arredatore. Ora invece possono entrare e vedere “di persona” il risultato finale. La Realtà Virtuale Immersiva consente anche un risparmio in termini di tempo perché non occorre più raggiungere l’abitazione. In prospettiva, da un unico luogo sarà possibile visitare un catalogo di proprietà in vendita in zone diverse tra loro senza spostarsi.

LE VISITE VIRTUALI. Si svolgono presso la sede dell’Impresa Edile Didonè, in via Cesari 26 ad Albaredo di Vedelago (TV). Per visitare le case in vendita attualmente disponibili in Realtà Virtuale Immersiva è sufficiente prenotare attraverso il form all’indirizzo didonecostruzioni.com/contatti oppure telefonare al numero 0423 451823. Impresa Edile Didonè. Presente sul territorio di Vedelago dagli anni ’60, prima con il padre Emilio poi con i figli Gianni e Paolo, opera nella costruzione di abitazioni private e nel campo dell’edilizia in generale, offrendo soluzioni di qualità sempre attente ai costi e un servizio a 360° vicino al cliente in tutte le fasi.