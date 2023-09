Non ho l'età, l'inizio della fine

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

"Non ho l'età" è il primo singolo pubblicato da Gintoni. Si potrà ascoltare ovunque dal 6 ottobre. Gin è un cantautore post-punk. Ha lavorato per anni come chitarrista turnista in diverse band. In questi ultimi tempi ha collezionato una serie di incisioni che ora ha deciso di pubblicare con noi. Così descrive il brano: "È evidente che l’approssimarsi dei 30 stimola più l’abbandono dei sogni che il tentativo di realizzarli. Non ho l’età è il singolo d’esordio dell’attempato pancreas di gintoni. Un urlo post punk contro il costume e la paura di morire." Si tratta del primo singolo di un album incentrato su temi come Narcocapitalismo, l'avanzare dell'età adulta e il bisogno di inventare un futuro migliore della distopia presente. Fatti quotidiani e straordinari (l'assurda conferenza sullo Yogoda del profeta dell'energia Jaerschky, l'invasione di una camera da parte di un esercito di ghiri o la scritta PREZZI BASSI fuori da un supermercato che tiene la luce accesa 24/24 h) che per l'autore sono valsi da epifanie: "Il mondo è un po' come la mia camera, invaso dai ghiri e pieno di merda. " dice il cantautore. Non resta che aspettare il 6 ottobre e, nel frattempo, sbirciare ogni aggiornamento sulla sua pagina Instagram!