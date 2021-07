I Pescatori di Pace alla sala stampa del Parlamento: presentata Norimberga2

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

«Norimberga2 non è più solo lo slogan di chi, soprattutto in rete, chiede verità su tutta la gestione/narrazione Covid. Da mercoledì 30 giugno, infatti, è un progetto che ha basi solide e che vedrà la luce dopo l’estate». A presentarlo ufficialmente alla sala Stampa della Camera dei Deputati, Lorenzo Damiano dei Pescatori di Pace e la giornalista Gloria Callarelli. Punto di partenza il Veneto che nella relazione presentata è stata la «Regione più “martellante” e "martellata" da un punto di vista mediatico. I punti stampa quotidiani del governatore Luca Zaia, che non ha lesinato anche esternazioni “forti”, TSO per chi non seguiva le rigide linee guida su tutti vi ricordate, fino alla spinta alle vaccinazioni, hanno contribuito, a instillare una sorta di "terrore mediatico" da Covid, coadiuvato dal fatto che proprio a Vo’ Euganeo, in provincia di Padova, tutto abbia avuto inizio».

Cos'è

Damiano ha sottolineato: «Ci sono punti oscuri in questa vicenda ed è giusto che il popolo conosca la verità. L’evento mediatico raggrupperà avvocati, costituzionalisti, medici e tutti i professionisti e lavoratori che si sentono oltraggiati da una narrazione Covid poco chiara e malsana. Partite Iva, anziani: nessuno deve sentirsi escluso e tutti coloro che vorranno giustizia perché si sentiranno ingiustamente penalizzati dalla gestione governativa e politica di questo Covid deve essere ascoltato. Prepareremo un vero processo mediatico con giuria popolare che andrà alla ricerca della Verità e infine lo porteremo agli organi competenti per essere vagliato. Se qualcosa non ha funzionato, se qualcuno ha sbagliato bisogna che si prenda le sue responsabilità. Il popolo è sovrano e ci aspettiamo molto appoggio».

La politica

Damiano, che annuncia la realizzazione di questo evento in contemporanea con le amministrative di Conegliano, infine accenna alla politica: «Una politica che si è livellata a 360 gradi: centrodestra e centrosinistra due facce della stessa medaglia. Nessuno che abbia osato mettere in discussione quanto diceva e dice oggi la narrazione Covid, nessuno che abbia pensato veramente ad aiutare il popolo, i figli dell’Italia che saranno colpiti duramente nell’animo dopo una gestione che li ha ridotti senza scuola, senza sport, senza futuro. Tutti concordi con mascherine, distanziamento, obbligo vaccinale. Pescatori di Pace e altri partiti e associazioni, però, non staranno a guardare: se la destra al governo non si dimette e non farà cadere questo governo incapace vuol dire che sarà complice. Noi ci saremo: il programma dei Pescatori di Pace sarà sovranità, diritto, giustizia, verità, libertà. La nostra peggiore sentenza con Norimberga2? Forse il perdono, anche se la giustizia poi farà il suo corso. Dobbiamo costruire le basi di una nuova civiltà: cultura, arte, musica, tradizioni, anche se ho la sensazione che nemmeno alle amministrative faranno più tornare i cittadini a votare. Troppo pericoloso per chi è seduto sulle poltrone del potere rischiare una batosta elettorale. Eppure - chiude - anche le armi migliori, per il nemico, si possono trasformare in potenziali boomerang».

https://webtv.camera.it/evento/18501