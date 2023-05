Nuovo progetto discografico per Alex Omi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“Dimentica” è il nuovo singolo del cantautore Alex Omi, un brano che parla di quante strade ancora abbiamo davanti e di quanto i rimorsi rimangano tali, nel bene o nel male. Alex: Nel testo dico tante volte "..e tutto passerà..", che sembra una frase fatta, ma che invece mostra proprio quel secondo, quel momento che abbiamo tutti, in cui ci diciamo "passerà" o "andrà meglio", pur sapendo che tante cose che sono successe restano e resteranno, anzi più passa il tempo e più sai che fanno e faranno ancora più male. Il singolo è disponibile dal 5 maggio nei principali store digitali per l’etichetta discografica SHUFFLE s.r.l. Alex Omi, 20 anni, vive a Visnadello in provincia di Treviso. Da sempre la sua passione è la musica, già dall'età di 8 anni, da quando si iscrisse nel coro dei piccoli del paese, nel quale cantava con altri bambini. A 11 anni inizia a prendere lezioni di canto individuale, scoprendo quanto gli piacesse cantare.