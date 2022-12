Pronto il nuovo singolo della band Le Basour si chiama “True Love”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Parliamo di un brano che svela il lato più romantico della band alla ricerca, come ognuno di noi, del vero amore. Il cantante Allen commenta: “Ogni momento della vita ha la canzone giusta. Non dobbiamo seguire rigorosamente un genere. A volte ci sono giornate tristi, malinconiche e a volte felici. Si tratta di prendere spunto da qual momento, e trasformare l’emozione in musica.” Il video è stato girato in provincia di Treviso ed è stato diretto e filmato da Luca Bertossi. Un Video girato in un’antica location che si abbina perfettamente allo stile del brano proposto. Si tratta del quarto video della band nel 2022. Un bell’impegno e una bella soddisfazione per la band visto i risultati dei precedenti 3 video che hanno ottenuto più di 400.000 visualizzazioni in pochi mesi. Di seguito il link al Video: https://youtu.be/GbHCiIQUo3k A questo punto non resta che attendere l’uscita del nuovo album che ci è stato preannunciato conterrà 10 brani e che sarà pubblicato nei primi mesi del 2023. LE BASOUR Allen Plaze (vocals) Giorgio Murer (drums) KnK (guitar) Skylle (bass) Contatti: info@lebasour.com