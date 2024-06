Il papa: "Aprirò una porta santa in carcere"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“Aprirò una Porta santa in carcere. Vogliamo dare speranza, andando oltre alla durezza della reclusione, al vuoto affettivo, alle restrizioni imposte e, in non pochi casi, alla mancanza di rispetto". Questo è uno dei punti importanti, e per certi versi dirompente, dell’annuncio di Papa Francesco relativo al Giubileo ordinario dell'Anno Santo 2025, che ha come titolo "Spes non confundit" (letteralmente, "la speranza non delude"). Per il sottoscritto, Giancarlo Brunello di Cittadinanzattiva Treviso, che sono attento e decisamente positivo e favorevole al ruolo e alla funzione sociale della Chiesa cattolica nel mondo delle carceri, sia attraverso i cappellani presenti negli istituti di pena (in totale sono circa 240, presenti nei 190 istituti di pena e al servizio di oltre 61mila detenuti), ma anche attraverso i molti volontari, di formazione cattolica, presenti nelle attività culturali e sociali, verso e con le persone detenute. Personalmente, lo scrivo e lo dico, essi (i cappellani) sono gli unici (o sicuramente i maggiori) depositari della conoscenza dello stato di inadeguatezza e indecenza del sistema carcerario. Conoscono sia il livello di sofferenza degli oltre 61mila detenuti, ma anche quello delle migliaia di persone che giorno per giorno sono impegnate negli istituti di pena italiani, per farli funzionare e per garantire la nostra e la loro, quelle dei detenuti, sicurezza. Sono migliaia di persone con disponibilità, professionalità e dedizione che si occupano dei carcerati. Scrivo e ribadisco questo concetto poiché spesso, purtroppo, si ha la sensazione che questo non sia vero, in quanto ci sono frequenti rivolte e forti proteste. Per lo più sono frutto dell'aberrante situazione carceraria. Pur non essendo giustificabili, sono sicuramente comprensibili. Personalmente, a fronte delle varie denunce di soprusi nelle carceri, prima di additare i colpevoli, cerco di porre attenzione alla determinazione dei fatti, tenendo presente che essi, nella gran parte dei casi, sono legati alle regole e alle leggi disposte per il controllo dei detenuti. Regole della vecchia cultura (anzi incultura), ampiamente superata, della rieducazione punitiva e coercitiva, spesso inadatta a ciò, verso i vari Caino oggi in carcere. La brutalità odierna, trasmessa da questa cultura riparatrice è fuori luogo verso quella "riparativa ed educativa“ imposta dalla Costituzione italiana. Questa gestione nega e impedisce non solo i diritti alle persone detenute, ma non avvia neppure nessuno spunto rieducativo per loro. Produce e alimenta, soltanto, una struttura inadeguata, come sono le carceri di oggi che rendono vana la solidarietà e l'amore umano verso il prossimo. Questo è anche nocumento (= reca danno) alle migliaia di persone che sono in “carcere” insieme agli oltre 61mila detenuti. Ecco perché considero un'idea generosa e amorosa quella di Papa Francesco e del suo mondo cattolico. Egli peraltro, contrariamente a molti, alle parole fa seguito coi fatti. Ha dimostrato come la sua personale e particolare attenzione verso il mondo delle carceri sia anche condivisa nel mondo cattolico. La sua testimonianza al Carcere femminile di Venezia e a quello di Verona, in occasione delle due recenti visite in Veneto, sono state esempi lampanti della sua attenzione. Che è stata ricambiata sia dai detenuti, che dalle varie persone che operano in carcere. Un bel regalo che speriamo nessuno voglia sporcare e sprecare nel desiderio, egoistico di vendetta maggioritario, che si diffonde e sintetizza nella narrazione con "una giusta ed esemplare pena”, che è la moderna versione "dell’occhio per occhio...". Mentre noi, almeno nel periodo catechistico, abbiamo imparato l'insegnamento cattolico del porgo l’altra guancia, che non c’è quello del "pampe" che prende e tace, ma è piuttosto quello che chiede giustizia, non vendetta. Nel concludere, vorrei ricordare che il Papa nella sua "Bolla di indizione del Giubileo ordinario 2025" al punto dieci sui detenuti scrive. "... Penso ai detenuti che, privi della libertà, sperimentano ogni giorno, oltre alla durezza della reclusione, il vuoto effettivo, le restrizioni imposte e, in non pochi casi, la mancanza di rispetto. Propongo ai Governi che nell'Anno del Giubileo si assumano iniziative che restituiscano speranza; forme di amnistia o di condono della pena volte ad aiutare le persone a recuperare fiducia in sé stesse e nella società; percorsi di reinserimento nella comunità a cui corrisponda un concreto impegno nell'osservanza delle leggi". Giancarlo Brunello Cittadinanzattiva Treviso