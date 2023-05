I parcometri di Abaco anche sul lago di Santa Croce

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Da aprile a settembre, nella stagione primaverile ed estiva, Abaco Spa di Montebelluna - tramite la sua divisione Mobility - si occuperà di dare un supporto nella gestione della sosta nel Comune di Alpago (BL), il cui territorio lambisce il lago di Santa Croce. Meta prediletta sia dal turismo domenicale ed estivo, sia dagli sportivi della vela, che frequentano il lago per praticare windsurf, kitesurf, kayak, canoa e navigazione in genere. L'incarico, di durata triennale, copre l’intera gestione della tecnologia e dei servizi annessi alla sosta, portando anche in questo territorio dinamiche ed esperienze acquisite da Abaco in altre località d’Italia con le medesime esigenze. "Come facciamo solitamente, - spiegano da Abaco Mobility - prima di intervenire in un territorio predefinito, ne studiamo con attenzione le caratteristiche e le esigenze, dialogando con l'Amministrazione comunale di riferimento, come abbiamo fatto con il Comune di Alpago, per capire i bisogni e i desiderata di quella comunità. Particolare attenzione l’abbiamo riservata alle agevolazioni per l’utilizzo del sistema della sosta, mettendo a disposizione dell’utenza un’ampia diversificazione dei sistemi di pagamento. All’Ente assicuriamo il dominio dei dati di utilizzo in tempo reale, compresi dati storicizzati, per poter governare con efficienza il territorio”. Nello specifico di Alpago, il regolamento per la sosta è stato redatto in modo che risponda alle esigenze dei diversi pubblici presenti, incluso anche un abbonamento stagionale, a prezzo simbolico, per tutti i residenti, che possono parcheggiare il loro mezzo, identificato dalla targa, in tutti gli stalli a pagamento del territorio comunale, per l'intera stagione, da aprile a settembre. Inoltre, è stata progettata e rinnovata tutta la segnaletica stradale, rendendo chiare e più visibili le dinamiche di utilizzo degli spazi. Sono stati utilizzati nove parcometri evoluti, adatti al pagamento diversificato che amplia l’offerta dalla sola moneta alle carte bancarie e alle app per smartphone. Infine, una particolare attenzione è stata riservata alla comunicazione con il territorio, rivestendo i parcometri di grafica ed informazioni che accompagnano l’utenza a valutare le preziose opportunità che l’area ‘Alpago – Cansiglio’ mette a disposizione. Il sindaco di Alpago, Alberto Peterle, alla stampa ha spiegato: "La nuova gestione ci consentirà di ottimizzare la resa dell’area, così facendo potremo offrire più servizi ai visitatori del lago di Santa Croce e assicurare maggiore qualità in genere nella gestione delle aree di sosta, senza andare a gravare sui contribuenti alpagoti".