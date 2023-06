Pedibus Monastier: i 51 pedoncini quest'anno hanno percorso una media di 150-160 km a testa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Erano 51 i bambini e le bambine della scuola primaria Marconi di Monastier, che nell'anno scolastico appena concluso hanno aderito al progetto Pedibus. A ciascuno di loro, l'ultimo giorno di scuola, è stata consegnata la Patente del Buon Pedone, per ringraziare dell'impegno costante a favore dell'ambiente e per la promozione della salute di ciascun partecipante. Quest'anno i pedoncini del Pedibus di Monastier erano 51, 30 maschi e 21 femmine, affiancati da una trentina di adulti volontari, suddivisi su tre linee, che ogni mattina raggiungevano la scuola a piedi, in cordata, uniti insieme, come di solito fanno gli alpinisti in montagna. "In totale quest'anno abbiamo camminato 140 giorni - ha spiegato la referente del progetto Pedibus per Monastier - calcolando che le nostre tre linee Pedibus misurano circa 1 km e 200 metri ciascuna, in media ogni pedoncino assiduo nell'anno ha camminato per circa 150-160 km, la distanza che intercorre fra Treviso e Verona, fino al lago di Garda e al parco divertimenti Gardaland. Un risultato sorprendente, che ha fatto molto bene sia ai partecipanti che all'ambiente, aumentando lo stato di benessere generale delle persone, riducendo il tasso di inquinamento e l'intenso traffico d'auto e veicoli, che alle ore 8 - momento di ingresso a scuola - registra un momento di punta". Alla cerimonia di saluto erano presenti i bambini e le bambine del Pedibus, gli accompagnatori volontari, i docenti e tutti gli alunni della scuola primaria (che fa parte dell'Istituto comprensivo di Roncade), la sindaca di Monastier Paola Moro, il vicensindaco e assessore all'Istruzione Stefano Dussin, Federica Rossi maestra referente del progetto Pedibus per Monastier. "Quest'anno il nostro Pedibus ha compiuto 7 anni di attività - ha commentato la prima cittadina - siamo contenti che tante persone diano la loro disponibilità per questo progetto di mobilità lenta. Il successo deriva anche dal fare parte di una rete larga, a livello provinciale, regionale, nazionale; nel nostro caso specifico, contiamo sul supporto di Ic Roncade, dell'Ulss 2 Marca Trevigiana, del Comune di Monastier, di Contarina Spa". La sindaca Moro ha quindi consegnato la Patente del Buon Pedone a ciascun aderente al Pedibus, insieme a una shopper in cotone ecologico dono di BCC Pordenonese e Monsile, che con il Pedibus condivide i valori di sostenibilità, rispetto ambientale, educazione delle nuove generazioni.