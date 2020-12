Damiano (PDP): «Non abbiamo paura del tuo vaccino, satana. L’8 settembre giornata di preghiera per Trump»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

I Pescatori di Pace tornano a farsi sentire all’indomani delle dichiarazioni di Conte che parla di vaccino facendo chiaro riferimento al trattamento sanitario obbligatorio.

Una battaglia spirituale

Il gruppo ultracattolico guidato da Lorenzo Damiano non ha dubbi in merito alla questione vaccinale e non usa mezzi termini per definire la provenienza del siero e fa riferimento ad una battaglia spirituale che da tempo è ormai fin troppo riconoscibile: «Il Male si sta svelando senza nemmeno più bisogno di nascondersi. Costumi depravati, pubblicità in cui il protagonista è satana, chiese chiuse, Natale senza Messa, sistemi microchip targati 666, tentativo di distruggere l’uomo e la carità cristiana. Nascondere la verità di quanto sta accadendo è ormai un insulto all’intelligenza. Ad ogni modo ogni tentativo del maligno di vincere la sua ultima battaglia è vano – afferma Damiano. Non abbiamo paura del tuo vaccino, satana».

Vaccino no

«Ovviamente come Pescatori di Pace – continua - diciamo no ad un dispositivo nato in così poco tempo, senza nessuna garanzia e soprattutto per un’influenza che, numeri e studi scientifici alla mano, non è pericolosa se curata con farmaci e procedure che ne hanno dimostrato l’efficacia. A partire dall’idrossiclorochina fino alla terapia del plasma. Chiediamo verità. Ad esempio vogliamo sapere chi firma i DPCM di Conte: ce lo dicano i parlamentari se non sono complici di questo scempio». Damiano fa quindi riferimento al Vangelo, citando Luca 10: «“Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi” dice il Vangelo e noi, che per quanto poca cerchiamo di avere fede, non dobbiamo avere paura di quello che sarà perché, ci è promesso, nessuno potrà danneggiarvi».

Giornata di preghiera per Trump e i governanti

La battaglia, secondo i Pescatori di Pace, è dunque mondiale ed è per questo che il gruppo ha promosso per l’8 dicembre, giornata dell’Immacolata, una giornata di preghiera con decine di gruppi sparsi in tutto il mondo, per Trump e i governanti «affinchè chi sta agendo male prenda coscienza e si decida per il Bene mentre chi è già sulla buona via, come il presidente americano, non perda la strada di Gesù. Dobbiamo pregare per tutti, nemici e governanti compresi. Merkel, Macron, Conte, Salvini, Bill Gates, Putin, Trump, Xi Jinping a Bolsonaro. Deve essere fatta la volontà di Gesù per uscire dal cappio di questo Nuovo Ordine Mondiale». Infine chiude con una battuta: «Credo ci vedremo in primavera a Conegliano: vedremo se vincerà il Bene o il Male».