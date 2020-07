Pieve del Grappa: come cambiano le abitudini dei consumatori dopo il coronavirus

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“L'emergenza Covid ha risvegliato nei consumatori un grande interesse per i prodotti ecosostenibili, per gli stili di vita sani e un rispetto molto forte per l'ambiente”. E' l'analisi di Linda Schirato e Michela Meggetto dell'erboristeria Altea di Pieve Del Grappa che propongono una lettura inedita rispetto al cambiamento dei consumi avvenuto all'indomani del lockdown dei mesi scorsi. Un periodo particolarmente critico per tanti negozi, ma che è stato affrontato con spirito di innovazione e coraggio dalle due imprenditrici. “Il periodo di quarantena ci ha permesso di pensare ad un nuovo modo di essere nel mercato, abbiamo preso la palla al balzo per creare l'e-commerce. Questo periodo ci ha permesso di farci conoscere maggiormente dalle persone del posto, per noi è stata una bella occasione di conoscere ed entrare in contatto con le persone del luogo”. “La pandemia – aggiungono Linda e Michela - ha cambiato il nostro modo di essere e di comunicare con l'ambiente in cui viviamo, un'etica di vita, che sposa il rispetto per l'ambiente. Siamo noi i responsabili del luogo in cui viviamo e di come ci rapportino ad esso”. Le due imprenditrici hanno così deciso di scendere in campo per promuovere una nuova filosofia 'green' anche nella provincia trevigiana. “C'è molta disinformazione e ignoranza, perciò va continuamente spiegato alle persone come cambia la qualità di vita se si segue una determinata strada, più green sicuramente, più a contatto con se stessi e l'ambiente”. Tra i prodotti che hanno riscontrato maggiore interesse durante e a seguito del lockdown ci sono quelli legati al settore dell'ecodetergenza. Significativa in tal senso la partnership tra Altea e Verdevero, azienda specializzata nella produzione di detersivi bio (https://www.verdevero.it/detersivi-verdevero-negozi/). “Conoscevamo Verdevero già da tempo: utilizzavamo già alcuni prodotti per la casa, e li riteniamo molto validi. Qualità ed etica insieme sono un'accoppiata vincente”.