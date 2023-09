Pieve di Soligo, arriva Caffè Alzheimer a supporto di persone con deficit cognitivo e familiari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Oggi i malati di Alzheimer e demenze sono 55 milioni nel mondo, 900.000 mila solo in Italia1. Un dato che, purtroppo, secondo le stime dell'Alzheimer's Disease International (ADI), è destinato a raddoppiare entro il 20252 come conseguenza dell’invecchiamento della popolazione. Per questo, è importante fornire strumenti di supporto e spazi di confronto e accoglienza che possano rappresentare un reale aiuto per le persone affette da demenza e i loro familiari. Con questo fine, l’Istituto Padre Pio di Tarzo (TV), parte del Gruppo Korian, e il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato Sinistra Piave ODV di Vittorio Veneto hanno deciso di dare vita al progetto Caffè Alzheimer nel Comune di Pieve di Soligo (TV), anch'esso parte attiva dell’iniziativa avendo non solo stanziato i fondi necessari, ma definendo anche alcuni importanti aspetti del programma in collaborazione con le altre realtà. I Caffè Alzheimer nascono nella convinzione che il benessere psicologico e la conservazione dei ricordi siano aspetti fondamentali per una vita di qualità, soprattutto per gli anziani. Luoghi sicuri e informali, nei quali le persone affette da decadimento cognitivo lieve-moderato possono respirare accoglienza e accettazione e dove i malati e i loro cari, davanti ad un caffè, si possono incontrare in un clima di socialità condivisa, supportati dalla presenza di una figura facilitante. Un ambiente accogliente, dove la solitudine non trova spazio e dove si cerca di superare quella condizione di isolamento che, troppo spesso, emerge a seguito di diagnosi di malattia neurodegenerativa. Un progetto - quello dell’Istituto Padre Pio di Tarzo e del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato Sinistra Piave ODV di Vittorio Veneto - che prevede per il 2023 l’attivazione di un Caffè Alzheimer, presso il Comune di Pieve di Soligo, con 12 incontri annui, totalmente gratuiti, una volta al mese. A dare valore aggiunto a quest’iniziativa la partecipazione e l’ambiente sociale: infatti, a differenza dei più classici Caffè Alzheimer, i malati non verranno lasciati in RSA o centri diurni, ma si recheranno in un contesto sociale esterno – come locali pubblici, bar o parrocchie – accompagnati dai propri familiari e caregiver, condividendo con loro e con altre persone con la medesima patologia quest’esperienza. Un approccio che riprende il tradizionale significato di queste iniziative e che mira a creare uno spazio in cui sentirsi riconosciuti come individui oltre la malattia, valorizzando i singoli e la loro identità nonostante il decadimento cognitivo. La sinergia e la comune visione tra queste due realtà - che vedono Giovanni Sollima, Presidente Coordinamento Sinistra Piave, e Silvia Da Re, Direttrice della Casa di Riposo Istituto Padre Pio di Tarzo, Gruppo Korian, a capo del progetto - porta un valore aggiunto alle comunità e al territorio grazie alla possibilità di superare quei tabù che circondano l’Alzheimer, inserendo la persona con deficit cognitivo in un contesto rilassato - che gli consenta di entrare in contatto con persone di cui potersi fidare, perché capaci di capire il suo problema o perché lo condividono – e supportando i familiari attraverso l’ascolto e il confronto con figure competenti che possano dare informazioni su come comportarsi, sul significato della malattia e sulle forme di assistenza attuabili. Di seguito i primi appuntamenti del progetto, che avranno luogo il mercoledì mattina dalle 9.30 alle 11.30: 20/09/2023 presso Osteria al Portego, Piazza Caduti Nei Lager, 8, 31053 Pieve di Soligo TV 11/10/2023 presso Osteria al Portego, Piazza Caduti Nei Lager, 8, 31053 Pieve di Soligo TV 15/11/2023 presso Italiana Caffè, Piazza Vittorio Emanuele II', 29, 31053 Pieve di Soligo TV 13/12/2023 presso Italiana Caffè, Piazza Vittorio Emanuele II', 29, 31053 Pieve di Soligo TV Per ulteriori informazioni e per accedere all’iniziativa è possibile contattare il numero: +39 348 8466008. La partecipazione dell’Istituto Padre Pio di Tarzo al progetto Caffè Alzheimer di Pieve del Soligo conferma la sensibilità del Gruppo Korian per una malattia troppo spesso dimenticata. Per questo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer del 21 settembre e a conferma del suo essere Società Benefit, Korian lancia la quinta edizione del progetto nazionale “Fermata Alzheimer”, pensato per diffondere informazioni utili e sensibilizzare sul tema dell’Alzheimer in modo pratico e accessibile a tutti, oltre che per dare un supporto concreto a caregiver e malati, attraverso il supporto professionale degli specialisti con consigli e suggerimenti, sportelli one to one per ricevere consulenza specialistica e personalizzata, workshop tematici e gratuiti per conoscere attività e strumenti utili per affrontare la malattia e, infine, un percorso sensoriale - “Alzheimer in Lab” - alla scoperta delle sensazioni e delle emozioni di chi è affetto da questa malattia. Per conoscere tutte le iniziative, è possibile consultare il seguente link: https://gruppo.korian.it/korian-fermata-alzheimer-5a-edizione/