Cittadinanzattiva: "Novembre mese di povertà e gentilezza"

"Il 13 novembre è sia la giornata della povertà che della gentilezza. L'11 novembre si ricorda San Martino. Tre momenti, che per una serie di ragioni, si possono mettere insieme, sia nelle considerazioni sociali che nelle emozioni, contro la povertà che fa danni incalcolabili nella vita di milioni di persone. Punto forte di questo collante si può considerare il nuovo ruolo della Chiesa, evidenziato, oggi più di ieri, anche dalla nomina di presidente della CEI (Confederazione Episcopale Italiana) del vescovo di Bologna mons. Matteo Maria Zuppi. La povertà, crea l'esclusione umana e sociale di milioni di persone. Oggi è cambiata perché fatta, non più di persone sole, come succedeva fino a pochi anni fa, ma oggi ci sono anche famiglie con donne e bambini. Tra l'altro, su questo problema c'è un riscontro nell'immigrazione. Nella navi di oggi arrivano tante donne e tanti bambini, soli e poveri. E' una "Babele della povertà". Babele perché ci sono varie forme di povertà e ceti sociali colpiti. Bisogni e diritti diversi. Fra questa miriade di persone, molte saranno incapaci di reagire e sfuggire alla morsa della povertà. Questa, oltre ad essere fortemente condizionante sul piano delle esigenze primarie (quella di non morire di fame, fisicamente) li esclude, per ignoranza, dalle agevolazioni (prebende) della sussidiarietà. Alla fame, per fortuna, oggi rispondono una miriade di associazioni e organizzazioni, per la maggior parte cattoliche. Fanno un lavoro straordinario, e - lo sappia la politica -, grazie al lavoro gratuito di tanti volontari (donne e uomini) e alla capacità economica di queste organizzazioni, del giorno per giorno, di recuperare denaro. Questa rete, per i più emarginati che sono senza fissa dimora, pensa anche a renderli accettabili alla "vista e sensibilità" degli altri. Quindi organizzano le docce e le barberie, oltre a fornire loro un posto letto. Le persone di questa rete con i poveri ci parlano e li ascoltano. Cosa che non fanno molti altri che parlano dei poveri senza parlarci. Ricordo che alcuni amministratori pubblici, anni fa, consideravano i senza fissa dimora un disturbo all'arredo urbano. Che si puniva con ammende e altro. Stessa cosa è avvenuta durante la gestione del COVID. Tutto questo impegno è gentilezza. Gentilezza vera, senza se e senza ma. Che viene riconosciuta e gradita da chi la riceve. Quello che mi viene come suggerimento è che questa rete informale, organizzi la seconda fase che è quella dell'inclusione. Ossia aiutare quelle persone, che sono in grado (anche se non sono molte) di essere avviate al lavoro. Mentre per tutti occorre arrivare anche all'uso degli aiuti pratici per accedere ai sussidi pubblici della solidarietà. La narrazione pubblica di molte prebende, compreso il reddito di cittadinanza, non trova conoscenza e aiuto adeguato per concederlo anche a questa fascia. Povertà, basta parlarne. Specie a chi la guarda solo in televisione. Per aiutarli occorre stare con loro, direttamente, anche grazie all'aiuto di chi li conosce e frequenta (Caritas, Comunità di San Egidio, associazioni e cooperative sociali varie che si occupano dei poveri). Occorre per tutti poi, come dice spesso Papa Francesco, stare con i poveri e guardarli in faccia. Anzi, negli occhi".

Giancarlo Brunello Coordinatore provinciale Cittadinanzattiva Treviso