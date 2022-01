Quattro volontari per l’ufficio turistico di Valdobbiadene

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il progetto è intitolato “Il gusto della tradizione, un viaggio nell’enogastronomia veneta” e racchiude filosofia e mission del nuovo bando pubblicato dall’UNPLI regionale del Veneto nell’ambito del programma legato al Servizio Civile 2022 e finalizzato alla selezione e formazione di giovani operatori del settore turistico. Si tratta di una interessante opportunità per i ragazzi e le ragazze di età compresa fra i diciotto e i ventotto anni, che sono alla ricerca di una occupazione e che desiderano acquisire competenze nell’ambito dell’accoglienza turistica, con particolare riferimento all’area delle Colline UNESCO e della Denominazione DOCG. Nello specifico il Consorzio Valdobbiadene ricerca quattro figure da inserire all’interno del proprio ufficio, lo IAT di piazza Marconi. In particolare il progetto consentirà ai giovani volontari di mettersi alla prova all’interno del Consorzio delle Pro Loco di Valdobbiadene e in diverse azioni d’intervento: dalla realizzazione di nuovi materiali informativi, sia in formato digitale che cartaceo, alla gestione dei canali on-line e social, dall’organizzazione di eventi alla creazione di itinerari naturalistici fino al front office e alla interazione con i turisti. Il Servizio Civile prevede 1145 ore annue a fronte delle quali verrà riconosciuto un assegno mensile pari a € 444,30. Per candidarsi è necessario essere in possesso del titolo di studio minimo di diploma di maturità ottenuto a conclusione del ciclo quinquennale della scuola secondaria di secondo grado. Il bando è parte di un più ampio programma di intervento che risponde a uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (https://www.politichegiovanili.gov.it/). Le iscrizioni si raccolgono esclusivamente, e fino alle ore 14:00 del 26 gennaio 2022, al seguente indirizzo htpps://domandaonline.serciziocivile.it Per informazioni Ufficio IAT Valdobbiadene Piazza Marconi, 1 Tel 0423 976975 info@valdobbiadene.com