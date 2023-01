Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’Umanità riuscirà a sopravvivere a se stessa? Come docente considero mio dovere educare gli studenti ai principi della sostenibilità ambientale e dell’ecologia. Le mie simpatie vanno da Greenpeace, ai ragazzi di Ultima Generazione ma se a scuola, con ottimismo, incoraggio i giovani a “prendere nelle proprie mani il loro futuro!” fuori dalla classe le osservazioni sperimentali inducono uno sconfortante sopravvento. Nello specifico il laboratorio è Rapa Nui, per noi Isola di Pasqua, con il suo collasso ecologico e umano. L’analisi che segue è ispirata ad uno scritto dell’intellettuale Gustavo Zagrebelsky e argomenta sul perché l’Umanità non si salverà. "I ragazzi immortali sull'isola di Pasqua" Alcuni secoli fa, quella che successivamente verrà appellata come Isola di Pasqua, era un territorio ubertoso, coperto da foreste. Per molteplici ragioni gli indigeni hanno cominciato ad abbattere gli alberi. Abbatti oggi, abbatti domani, abbatti post domani... Possiamo facilmente immaginare i dibattiti e le discussioni che saranno intercorse fra i diversi leaders d'opinione* nell'imminenza del disboscamento totale. Tanto si è "ragionato", che anche l'ultimo albero è stato abbattuto. Oggi tutti sappiamo l'isola essere diventata irrimediabilmente una landa scarsamente produttiva, sferzata dai venti. *Come gli opinion-leaders televisivi o del web moderni (influencers): spesso dotati solo di facce telegeniche ma di scarsa conoscenza degli argomenti di cui parlano. (Elio Piovesana - Gustavo Zagrebelsky)