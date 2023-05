Ristrutturazione Bagni e Bonus Consumatori24: "Assicurarsi di firmare contratti in linea con i valori di mercato"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Con l’erogazione di numerosi sostegni fiscali atti a favorire le ristrutturazioni domestiche, molti italiani hanno deciso di aderire rinnovando la funzionalità e l’estetica della propria dimora. In molti hanno deciso di sfruttare il bonus dedicato alla ristrutturazione del bagno che, pur essendo un intervento relativamente costoso, è sempre una buona pianificazione. Molte aziende si sono rese disponibili ad offrire i propri servizi per questo tipo di interventi, ma purtroppo molti sono stati anche i disagi riscontrati e segnalati dai consumatori. Infatti spesso è capitato che alcune aziende, facendo man forte sul ritorno fiscale del cliente, abbiano proposto preventivi estremamente elevati. In questi casi, una volta firmato il contratto, i tempi di intervento nelle varie abitazioni spesso non vengono rispettati e l’ultimazione dei lavori diventa improvvisamente un miraggio. I consumatori hanno anche contestato le lungaggini delle suddette aziende, appellandosi perfino all’esercizio di recesso, il quale però viene sempre puntualmente negato. Molte altre segnalazioni riguardano i lavori portati a termine, non eseguiti a regola d’arte. Interessante è il caso del Sig. D.P.D., residente a Montebelluna (TV), che ha sottoscritto un contratto di ristrutturazione del valore di oltre 23mila euro e per il quale si è poi rivolto all'associazione Consumatori 24. All’esecuzione dei lavori si è reso subito conto della scarsa qualità dei materiali adoperati, elemento nettamente in contraddizione con i valori di contratto, oltre che delle numerose imperfezioni ed inestetismi nei lavori. Sebbene i termini di recesso siano scaduti, tuttavia, in casi si può comunque intervenire al fine di risolvere il contratto, anche se quest'ultimo prevede clausole diverse in contrasto con le normative vigenti. L’Associazione, ad ogni buon conto, onde evitare tali spiacevoli inconvenienti, consiglia caldamente di ponderare le proposte delle aziende operanti in questo settore e di non firmare contratti che non siano in linea con i prezzi di mercato.