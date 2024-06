Corso di studi sulla gestione dei business emergenti: 20 posti gratuiti in H-Farm

H-FARM College presenta i Summer Programs per l’estate 2024, offrendo corsi su innovazione, imprenditoria, robotica, AI, cloud, fashion e business management. Le lezioni, in lingua inglese, saranno condotte da esperti internazionali, con esperienze accademiche e professionali di alto livello. In particolare per il corso "Managing business projects in fast-changing competitive landscapes: Transforming challenges into opportunities" incentrato sulla gestione del business nei mercati emergenti, sono a disposizione 20 borse di studio per i 20 posti a disposizione.

Dedicato a Giovani tra i 18 e i 24 anni, il corso è in programma dal 24 al 28 giugno, nel Campus di H-FARM a Roncade. Il programma include laboratori pratici, progetti aziendali e simulazioni, con mentorship da parte di startupper e manager dell’ ecosistema H-FARM, offrendo opportunità di networking. Per maggiori informazioni college.h-farm.com