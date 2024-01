La polizia locale di San Biagio di Callalta ha festeggiato il suo patrono

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Su iniziativa del comandante del Corpo intercomunale di Polizia locale di San Biagio di Callalta, Giovanni Troncon, nella chiesetta di San Martino si è celebrata una messa solenne in onore di San Sebastiano, protettore della Polizia locale, la cui ricorrenza si festeggia il 20 gennaio. Oltre al comandante e agli agenti in servizio alla caserma di S.Biagio, in totale una dozzina, hanno partecipato alla celebrazione i quattro sindaci dei Comuni consorziati: S.Biagio di Callalta, Monastier di Treviso, Zenson di Piave, Silea. “Un grande ringraziamento va a tutti gli agenti del Corpo intercomunale di Polizia locale – ha detto la sindaca di S.Biagio, Valentina Pillon - costantemente impegnati in prima linea in tanti scenari, all’interno dei quali operano con professionalità e spirito di abnegazione. I valori di legalità, lealtà e rispetto che San Sebastiano ispira, sappiano animare l’impegno quotidiano sempre più complesso svolto dai nostri agenti di Polizia locale, talvolta non riconosciuto, ma davvero prezioso per l’intera comunità”.