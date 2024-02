Anche San Biagio ha aderito alla XX edizione di "M'illumino di Meno"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

In occasione di “M’illumino di Meno - Giornata Nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”, che si celebra il 16 febbraio di ogni anno, l’Amministrazione comunale di S.Biagio di Callalta ha aderito con una proposta della biblioteca comunale, che in questa giornata ha deciso di spegnere tutte le luci. Gli utenti potevano accedere e consultare i libri utilizzando al bisogno delle pile, possibilmente con batterie ricaricabili. “Si tratta di un piccolo gesto, simbolico, per riflettere e far riflettere - hanno spiegato dal Comune - con il quale vorremmo stimolare un’attenzione fra i nostri lettori sui temi del risparmio energetico. A tal proposito, in biblioteca abbiamo anche allestito un espositore di libri per bambini, ragazzi e adulti sui temi della sostenibilità, con tante novità appena catalogate”. M’illumino di Meno, istituita per la prima volta il 16 febbraio 2005 (in occasione dell’avvio del Protocollo di Kyoto contro il surriscaldamento globale), nel suo decalogo propone alcune piccole azioni per il risparmio energetico, migliorando il Pianeta, come spegnere le luci, abbassare il riscaldamento, rinunciare all’auto per andare a piedi o in bici, piantare alberi, praticare il riciclo e l’economia circolare, organizzare attività di sensibilizzazione. Nel 2022 il Parlamento italiano ha istituito con la legge 34 la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.