San Biagio di Callalta: l'Amministrazione comunale con gli studenti meritevoli in visita a Villa Navagero-Erizzo

La sindaca di San Biagio di Callalta, Valentina Pillon, e l’assessore all’Istruzione, Elena Pagotto, martedì pomeriggio 5 settembre hanno accompagnato gli studenti meritevoli sanbiagesi in visita a Villa Navagero-Erizzo di Rovaré, villa veneta con prestigiosi annessi e pertinenze, di cui si ha la prima traccia scritta risalente al 1576. Perché una proposta culturale di questo genere? “Incontrando a giugno scorso gli studenti di San Biagio che si erano distinti per gli ottimi voti scolastici ottenuti nell’anno scolastico 2021/22 – hanno spiegato Pillon e Pagotto – abbiamo proposto loro un’esperienza culturale e sociale importante, portandoli a scoprire un angolo di grande bellezza architettonica del nostro territorio. Le nuove generazioni sono il nostro futuro: solo se riusciremo a trasmettere loro l’amore per il territorio e la comunità locale, un giorno avremo cittadini innamorati del luogo in cui sono nati e cresciuti, che avranno il desiderio di adoperarsi per la promozione e la valorizzazione del bene comune, cercando di migliorare la realtà in cui risiedono. Come Amministrazione comunale neo insediata, i giovani sono una delle fasce della popolazione che abbiamo maggiormente a cuore: su di loro vogliamo investire molto, ascoltandoli e cercando insieme delle risposte, realizzando e co-progettando insieme le attività che li riguardano”. La visita guidata a Villa Navagero-Erizzo si è svolta in un clima di amicizia e serenità: bellezza, quindi, quella della villa veneta, ma anche bellezza delle relazioni fra i ragazzi con le rappresentanti dell’Amministrazione comunale di San Biagio, che con le sue proposte cerca di andare incontro concretamente ai suoi cittadini, di tutte le età. “Ringraziamo il proprietario della villa, Alessandro Santagà, e la società Artemide, per l'accoglienza che ci hanno riservato” – hanno concluso Pillon e Pagotto.