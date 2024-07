Sanità Veneto, Ugl: “I mezzi dell’emergenza urgenza devono essere guidati dagli autisti soccorritori. Siano rispettate le mansioni”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“La guida dei mezzi dell’emergenza urgenza, siano autoambulanze o automediche, deve essere di competenza esclusivamente dell’autista soccorritore. Può sembrare retorico sottolinearlo ma recenti casi accaduti in Veneto di infermieri od oss posti al comando delle vetture rappresenta dunque una palese violazione a quanto regolamentato” denunciano Stefano Tabarelli, segretario regionale della UGL Salute e Davide Bonapace, coordinatore regionale dell’emergenza urgenza. “A ognuno il suo quindi! Il personale infermieristico, O.S.S. e Autista Soccorritore deve essere utilizzato nella propria mansione. Rispettando tale protocollo le aziende sanitarie riscontreranno guadagno di risorse in fattore di personale, alla luce delle difficoltà diffuse nel reperimento di infermieri per le ordinarie attività di cura e assistenza, un aumento di sicurezza per il proprio personale e della collettività, una maggiore professionalizzazione durante l’intervento e infine una riduzione non indifferente dei costi di gestione” concludono i sindacalisti.