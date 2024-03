Sicurezza, Usif: “Firmata rappresentatività, Usif primo sindacato Gdf”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“Oggi l’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) ha finalmente firmato per il riconoscimento della rappresentatività. Siamo il primo sindacato della Guardia di Finanza e per questo importante traguardo ringraziamo gli oltre 3 mila colleghi che hanno riposto la loro fiducia in USIF. È stato un percorso lungo e faticoso, nato il 17 giugno 2019, dopo la storica pronuncia della Corte Costituzionale (n. 120 del 2018) che ha sancito l’illegittimità del divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali. Dopo l’Assemblea Costituente e grazie ad una partecipata adesione da parte dei colleghi, l’USIF si è strutturata sull’intero territorio nazionale, diventando sin da subito a livello nazionale il primo sindacato dei Finanzieri per numero di iscritti. Un traguardo davvero importante per tutti i Finanzieri che adesso potranno contare su un Sindacato forte, strutturato e particolarmente rappresentativo. Disposti sin d’ora ad intraprendere un confronto maturo e rispettoso con gli altri Sindacati della GDF al fine di fare fronte comune anche sugli imminenti lavori di concertazione, fondamentale per raggiungere soluzioni a beneficio di tutti. Sulla difesa dei diritti dei nostri colleghi non arretreremo mai, sostenere e dare voce alle tematiche e problematiche del nostro personale sarà il compito di USIF, perchè partecipazione è democrazia! ”. Lo comunica, in una nota, il Segretario Generale dell'Unione Sindacale Italiana Finanzieri, Vincenzo Piscozzo.