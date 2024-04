Usif a comando Gdf: “Subito dialogo sindacale per garantire tutele al personale”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, n. 81 del 06.04.2024, del Decreto a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, è stato sancito, tra l’altro, che gli organi della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano di svolgere le relative funzioni. L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF), in qualità di APCSM rappresentativa a livello nazionale, ravvisata la necessità di continuare ad assicurare tutte le dovute tutele al personale del Corpo, soprattutto in questa delicata fase di cambiamento e nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi, ha richiesto al Comando Generale della Guardia di Finanza di essere formalmente interessata in merito a tematiche, pareri ed interventi, le cui competenze erano riservate alla cessata Rappresentanza militare (COCER – COIR – COBAR). Un coinvolgimento diretto ed immediato, sia a livello centrale che periferico, risulta pressoché indispensabile nell’interesse del personale. Proprio al fine di instaurare un’immediata e costruttiva relazione sindacale, USIF ha comunicato ai Comandi Regionali i nominativi dei Referenti Nazionali e Territoriali. L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) del Veneto è rappresentata dal Segretario Generale Aggiunto – Luca D’Apollonio e dal Segretario Regionale – Matteo Medici”. Lo comunica, in una nota, la Segreteria Regionale Veneto dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF). Link al sito https://www.usif.it/notizie/787-usif-al-coge-subito-dialogo-sindacale.html